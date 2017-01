Misterul dispariției celor doi scafandri de la Tuzla a fost elucidat abia ieri dimineață, când victimele, împreună cu administratorul firmei la care lucrează, s-au prezentat în fața autorităților pentru a da declarații despre cele întâmplate. După mai bine de 12 ore de incertitudini, perioadă în care niciuna dintre forțele implicate în căutări nu i-a văzut în viață pe cei doi bărbați, investigatorii au aflat că aceștia au fost luați de curenți, după ce s-au scufundat în Marea Neagră. „Știți cum este Marea Neagră: acum este bine, peste o oră e furtună. Erau curenți foarte puternici. Noi am ieșit să facem o sondă, nu să lucrăm. Eram cam la un kilometru de mal. Cei doi băieți s-au scufundat ca să verifice vizibilitatea și ca să vadă dacă se găsește rapană în zona respectivă. Când au ieșit la suprafață, de la o adâncime de nouă metri și până sus, curentul a fost atât de puternic încât i-a îndepărtat la 150 de metri de barcă. Ei erau în direcția Costinești, barca - în direcția Eforie. Asta se întâmpla pe la 12.00 - 12.30, iar ei nu au stat sub apă mai mult de 15 minute“, a declarat Cristinel Dumitru Pandrea, angajatorul celor doi scafandri.

ÎN DERIVĂ Pandrea a mărturisit că nu ar fi cerut ajutor, dar i-a fost teamă ca nu cumva curentul să-i fi dus în larg pe cei doi scafandri, Marius Coman, de 31 de ani, și George Mariniuc, de 22 de ani. „Ei au țipat după mine, dar eu nu i-am auzit. Am pornit căutările, am chemat și celelalte bărci pe care le am, dar nu i-am găsit. Am sunat apoi la 112, pentru că nu mai știam ce să facem. Eram sigur că sunt în viață, dar mi-a fost frică să nu fie duși în larg. Un băiat a ieșit la Costinești, la Mănăstirea „Sfânta Elena de la Mare“, iar celălalt - puțin mai încolo, aproape de stațiunea Olimp. Ei au umflat vesta de salvare, au eliminat centura de plumbi și au așteptat să fie recuperați. Cert este că, atunci când am sunat la 112, ei erau deja pe țărm. Din păcate, au ajuns în zone izolate și au avut ceva de mers cu echipamentul în spate până au putut să ne anunțe unde se află“, a povestit Cristinel Pandrea.

ACTE ÎN REGULĂ În urma investigațiilor efectuate, autoritățile au stabilit că firma la care cei doi scafandri sunt angajați are toate actele în regulă. „Din documentația prezentată de administrator am stabilit că scafandrii erau angrenați într-o activitate aprobată, societatea pentru care lucrau fiind autorizată pentru pescuit de rapană. În plus, aveau aviz de la Garda de Coastă pentru pescuit până la maximum trei mile de țărm. Totodată, s-a constatat că șalupa era dotată corespunzător, iar conducătorul acesteia avea documentele în regulă“, a declarat Alexandru Mezei, directorul Căpităniei Zonale Constanța. Amintim că echipele Agenţiei Române de Salvare a Vieţilor Omeneşti pe Mare au intrat în alertă marți după-amiază, în jurul orei 17.00, la scurt timp după ce Cristinel Pandrea a sunat la 112 și a cerut ajutor. Navele au făcut căutări în zonă până în jurul orei 20.00, când Pandrea le-a spus salvatorilor că scafandrii au ajuns, în siguranță, la mal.