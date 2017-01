„Mi-a furat viţelul şi e liber, iar eu sunt închis!”

Un bărbat din Valu lui Traian condamnat de Tribunalul Constanţa la cinci ani de detenţie pentru lipsire de libertate în mod ilegal a apărut, la sfârşitul săptămânii trecute, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa. Mihai Clim, de 54 de ani, a contestat sentinţa şi a cerut să fie eliberat pentru că nu prezintă pericol public. El este acuzat că şi-a făcut dreptate de unul singur şi l-a pedepsit pe cel pe care îl bănuia că i-a furat un viţel. „Eu am păr alb şi am muncit toată viaţa ca să agonisesc ce am. Iar el mi-a furat viţelul şi e liber, în timp ce eu sunt aici, închis. Unde e dreptatea? Poliţia nu şi-a făcut treaba…”, a susţinut bărbatul în faţa instanţei. Magistraţii au rămas în pronunţare. Potrivit rechizitoriului, pe 26 mai, poliţiştii din Valu lui Traian au fost sesizaţi că Mihai Clim a agresat un tânăr şi îl ţine legat de un stâlp, într-un grajd. Poliţiştii au găsit victima, pe Marian Viorel Nistor, de 19 ani, din Valu lui Traian, care prezenta mai multe leziuni traumatice în zona corpului şi a feţei. Un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă i-a acordat tânărului îngrijiri, nefiind necesară transportarea acestuia la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, anchetatorii au stabilit că între cei doi exista un conflict mai vechi, Marian Viorel Nistor fiind acuzat de Mihai Clim că i-a pierdut sau i-a furat un viţel din cireada pe care i-o dăduse în grijă.