„Mi-a spus că va omorî un copil şi va scrie cu sângele lui pe perete...”

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa au luat primele măsuri în cazul educatoarei Ştefania Teucă, de la grădiniţa din localitatea constănţeană Topalu, acuzată de părinţi că le-ar teroriza copiii, aceasta fiind prima sancţiune aplicată de la începerea anului şcolar 2011-2012. „În urma sesizărilor primite, ne-am deplasat la Grădiniţa din Topalu, unde am stat de vorbă cu educatoarea Ştefania Teucă. Ea ne-a spus că situaţia i-a scăpat, într-adevăr, de sub control, dar că în niciun caz nu a bruscat vreun copil. Am vrut să vorbim şi cu părinţii, dar numai unul a fost de acord să stea de vorbă cu noi”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, Maria Moga. Ea a adăugat că directorul grădiniţei a decis, în cadrul Consiliului de Administrare, mustrarea scrisă a educatoarei. De asemenea, activitatea ei va fi monitorizată pe tot parcursul lunii octombrie, urmând ca, la finalul lunii, să fie întocmit un raport cu concluziile monitorizării.

ISJ POATE DECIDE APLICAREA UNOR NOI SANCŢIUNI ÎN CAZUL EDUCATOAREI, ÎN CEL MAI GRAV CAZ PUTÂNDU-SE AJUNGE PÂNĂ LA EXCLUDEREA ACESTEIA DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Reamintim că, la sfârşitul lunii septembrie, mai mulţi părinţi au acuzat-o pe educatoarea Ştefania Teucă că le bate copiii. „Am rămas surprinsă când nepotul meu mi-a spus că nu mai vrea să meargă la grădiniţă pentru că îi este frică de educatoarea care îl bate”, povesteşte cea care a rupt tăcerea, Camelia Condurache, mătuşa unuia dintre copiii din grupa educatoarei incriminate. Vineri, 30 septembrie, părinţii au venit în curtea unităţii de învăţământ pentru a cere socoteală celei pe care o acuză că le terorizează copiii. Potrivit lor, femeia are un comportament deviant, lovindu-i şi ţipând frecvent la copiii pe care îi are în grupă şi care nu au mai mult de cinci ani. Potrivit afirmaţiilor unei mămici, Ştefania Teucă chiar ar fi ameninţat un copil cu moartea: „Mi-a spus că va omorî un copil din altă grupă şi va scrie cu sângele lui pe perete că noi, mamele, o tracasăm, că suntem criminale şi că îi facem farmece”. Educatoarea a negat acuzaţiile aduse, declarând că nu este decât o conspiraţie din partea părinţilor, care vor să o înlocuiască.