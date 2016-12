„Mi-am crescut copiii pe şantierul arheologic” (II)

Există oameni speciali, binecuvântaţi de providenţă, care marchează istoria locului în care trăiesc. Din această categorie face parte şi cercetătorul ştiinţific dr. Zaharia Covacef, care, din 1975, se dedică săpăturilor de la vechea cetate Capidava.

Reporter (Rep).: Cum este să fii femeie arheolog, într-o lume a bărbaţilor?

Zaharia Covacef (Z. C.): Arheologia este, într-adevăr, o meserie mai de... bărbat. Ca femeie, este foarte greu, dacă mai eşti şi căsătorită, vine o greutate în plus, iar dacă ai şi copii... vă daţi seama. Şantierul însemna, la începuturi, cam şase-şapte săptămâni de lucru, vara. Eu mi-am crescut copiii pe şantier, nu unul, ci trei. I-am luat cu mine, iar soţul meu, un om cu mintea deschisă, mi-a înţeles pasiunea. Au fost perioade, la început, când nu aveam telefon, lumină electrică, apă potabilă curentă. Dacă era secetă, apa din cele două fântâni din sat o luai cu mâl şi broaşte. La magazinul mixt numărul 1 din sat nu se găseau decât gaz lampant, spirt - care se lua cu reţetă, pâine, iar în rest, te descurcai.

Rep.: Aţi realizat multe săpături arheologice, dar, totuşi, Capidava a fost şi rămâne marea dvs. dragoste!

Z. C.: Nu mă voi opri din a merge la săpături decât atunci când nu mă voi mai putea mişca. Atât timp cât pot să merg, cât mai funcţionează mintea, cum zic eu, voi fi la Capidava şi voi continua să aduc materiale deosebite pentru muzeu. În anul 1973, am participat la săpături, la Capidava, în cadrul programului de perfecţionare, iar în 1975, am primit sectorul de care să mă ocup: întâi extra-muros, iar după trei săptămâni de prospecţie în această „villa” am intrat în cetate, iar profesorul Radu Florescu mi-a dat în primire sectorul V, pe care l-am extins şi am ajuns să lucrez în tot sectorul de est. De atunci, lucrez permanent la Capidava. Am lipsit doar patru ani: 1981-1982 şi 1986-1987, când nu au fost fonduri.

Rep.: Ce sentimente vă încearcă atunci când scoateţi la lumină, de sub pământ, alte şi alte artefacte?

Z. C.: Amestecate. Curiozitate, ciudă că nu găseşti un lucru întreg - pentru că ştii că s-a întâmplat o nenorocire, un incendiu - frustrare. E o enigmă totală. Cauţi în permanenţă. Cauţi răspunsuri în pământ, cauţi răspunsuri în cărţi, cauţi să fii logic. Şi îţi dai seama cât suntem de mărunţi şi trecători în Univers. Şi oamenii aceia care au făcut obiectele pe care noi le descoperim, întregi sau fragmentare, au iubit, au pizmuit, au urât, s-au pârât unii pe alţii, au linguşit, s-au zbătut să aibă mai mult. Şi la ce le-a folosit? Ar trebui să fie o lecţie de viaţă şi să ne cunoaştem mai bine, mult mai bine. Sunt multe poveşti de spus, multe poveşti de învăţat, vreme s-avem să ne aplecăm asupra lor, să mai deschidem o carte.