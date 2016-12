„Mi-am cumpărat pistolul ca să mă apăr de hoţi!”

Anton Gheorghe Stroe, fost angajat al Ministerului Administraţiei şi Internelor, judecat pentru că şi-a împuşcat mortal soţia, a fost audiat, ieri, de magistraţii Tribunalului Constanţa. Bărbatul a repetat declaraţiile date până acum, susţinând că, în seara fatidică, a vizionat un meci de fotbal în casa unui vecin, apoi s-a întors acasă şi s-a băgat în pat lângă soţia sa. Înainte de a se culca, el a scos pistolul încărcat din tocul său şi a culisat manşonul, introducând cartuş pe ţeavă, după care a aşezat arma pe noptieră. „La ora 23.30, soţia mea m-a trezit din somn şi mi-a spus că aude zgomote în casă. Buimac şi confuz, am luat pistolul şi, nu ştiu cum, am tras spre soţia mea”, a declarat Stroe. El a susţinut că îşi cumpărase recent arma întrucât era foarte des călcat de hoţi. „În decembrie 2010 mi-a fost furată instalaţia electrică din garaj, iar Poliţia l-a amendat pe hoţ cu 150 de lei. În 2011, am prins un vecin furându-mi ceva tot din garaj. Cu toate că am făcut numeroase plângeri la Poliţie, furturile nu au încetat. Poliţiştii mi-au spus să-mi angajez o firmă de pază, să-mi instalez un sistem de alarmă sau să-mi cumpăr un pistol. Pentru că nu mi-am permis altceva din punct de vedere financiar, mi-am achiziţionat arma după un an şi trei luni de la primul furt. Nu am avut niciodată intenţia de a-l folosi. Nu sunt o persoană violentă. Am cumpărat pistolul pentru a se afla în comunitatea unde trăiesc şi pentru a-i speria pe hoţi”, a adăugat Stroe.

ÎMPUŞCATĂ La termenul din septembrie va fi audiată fiica acestuia, doi poliţişti şi un jandarm care au ajuns primii la locul incidentului şi vecinul cu care Stroe a vizionat meciul de fotbal în seara crimei. Conform rechizitoriului, tragedia s-a petrecut pe 27 martie, în oraşul Techirghiol, în vila pe care cei doi soţi şi-au construit-o pe strada Alba Iulia. Imediat după ce a tras un foc în mandibula soţiei sale şi unul în pernă, bărbatul a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Femeia a fost transportată cu ambulanţa la spital, unde a rămas internată în stare gravă, ea fiind supusă unor intervenţii chirurgicale, însă, după trei zile, a murit.