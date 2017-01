"Mi-am dorit să mă placă şi tinerii, dar şi cei mai în vîrstă"

Reporter: Cîteva cuvinte despre proiectul "Mama şi fiul".

Fuego: Proiectul nostru s-a lansat în urmă cu un an şi jumătate, cu albumul "Mama şi fiul", dar important este faptul că lumea ne iubeşte. Sălile de spectacol au fost pline în toate oraşele în care am avut concerte. Publicul a plătit biletul pentru a ne vedea. În ziua de azi, este foarte greu să umpli o sală de spectacol. Datorită succesului pe care l-am avut cu acest album, vom lansa un al doilea material discografic, la sfîrşitul acestei luni. Noul album se va numi "Valurile vieţii".

Rep.: Ce gen de muzică se va regăsi pe "Valurile vieţii"?

F.: Sînt mai multe genuri, de la vals pînă la folclor, dar şi muzică de dragoste, este o îmbinare. Trebuie specificat faptul că la acest material colaborăm cu orchestra naţională "Lăutarii", cu Nicolae Botgros. Chiar dacă sună a muzică uşoară, sînt viorile orchestrei...

Rep.: Cum vă simţiţi după un turneu atît de lung?

F.: Turneele sînt extraordinar de bine venite cînd ştii că lumea vine la spectacol. Sînt mulţi artişti care şi-ar dori să facă un turneu, dar nu au posibilitate, deoarece lumea nu vine. Depinde şi de ceea ce cînţi. Nu ştiu dacă mai sînt la modă manelele sau alte genuri de muzică, nu mă pricep, nu am fost niciodată la spectacole de asemenea anvergură, dar, avînd în vedere că stilurile muzicale s-au combinat în România, nu ştii niciodată ce place publicului.

Rep.: Cum se împacă viaţa de familie cu cea de artist?

F.: Dacă persoana iubită te înţelege, este foarte uşor să le împaci. Artiştii, în general, nu sînt căsătoriţi, preferă o viaţă mai liberă, mai lejeră. Eu sînt împreună cu Ana, datorită faptului că ne-am înţeles mereu şi am comunicat în acest domeniu. Ana este mai tot timpul cu mine, avînd un serviciu mai lejer. Nu cred că este o problemă atunci cînd eu sînt plecat, chiar şi mai mult de o săptămînă, deoarece, în general, ea îmi prezintă spectacolele. Îmbinăm muzica cu prezentarea, pentru a fi aproape unul de celălat.

Rep.: Cum aţi făcut trecerea de la stilul latino la folclor?

F.: Am trecut de la latino la folclor deoarece am încercat să îmi apropii un public mult mai variat, din punct de vedere al vîrstei. Mi-am dorit să mă placă şi tinerii, dar şi cei mai în vîrstă. Folclorul nu va pieri niciodată, pe cînd cu muzica latino poţi să trăieşti un an, doi sau zece, dar muzica populară este veşnică.

Rep.: De ce aţi ales să cîntaţi alături de Irina Loghin?

F.: Irina Loghin este una dintre doamnele cîntecului popular. Ne-am înţeles bine, prima dată am fost prieteni de familie, apoi a luat fiinţă acest proiect. Am început acest proiect datorită videoclipului piesei "Împodobeşte, mamă bradul", cînd Irina a dorit să joace rolul mamei mele, în clip. De acolo a început totul, de la un clip s-a născut un album.