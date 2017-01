“Mi-au promis bani ca să le spun unde sunt tablourile”

O martoră audiată la Judecătoria Sectorului 3 în dosarul tablourilor furate din muzeul “Kunsthal”, din Rotterdam, a susţinut, în faţa judecătorilor, că anchetatorii i-ar fi promis recompense financiare în cazul în care le-ar fi spus unde sunt ascunse operele de artă. „Nu-mi amintesc numele celor care mi-au propus sumele de bani. Nu am nicio dovadă astfel încât nu pot face un denunţ. Nu ştiu dacă erau procurori sau poliţişti, pentru că purtau haine civile”, a spus martora, prietenă cu Olga Dogaru - mama unuia dintre inculpaţi. De asemenea, tânăra a adăugat că, după faza promisiunilor, cei care au audiat-o ar fi încercat să o sperie. “Mi s-a spus că aş putea ajunge lângă inculpaţi dacă nu spun unde sunt tablourile şi că familia mea nu mă va sprijini”, a relatat ea. Martora din dosar a subliniat, însă, că organele judiciare nu au forţat-o să declare ceva împotriva voinţei sale. “Le-am spus că nu ştiu unde sunt tablourile, însă probabil că nu m-au crezut”, a declarat ea, în faţa instanţei. La termenul de vineri, judecătorul a audiat, în total, şase persoane, printre care şi părinţii lui Alexandru Bitu. Aceştia au spus că nu ştiu ce s-a întâmplat cu tablourile furate. Instanţa a fixat următorul termen de judecată pentru data de 9 mai. Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv, pe 27 februarie, pe Radu Dogaru la şase ani de închisoare şi pe Eugen Darie la cinci ani şi patru luni de detenţie, pentru furtul a şapte tablouri de la muzeul “Kunsthal”, din oraşul olandez Rotterdam, în octombrie 2012. Operele sustrase atunci sunt “Tete d´Arlequin”, de Pablo Picasso, “La Liseuse en Blanc et Jaune”, de Henri Matisse, “Waterloo Bridge” şi “Charing Cross Bridge”, de Claude Monet, “Femme devant une fenêtre ouverte, dite la fiancée”, de Paul Gauguin, “Autoportrait”, de Meyer de Haan, şi “Woman with Eyes Closed”, de Lucian Freud.