„Mic şi-al dracu’!”, la Carnavalul de la Veneţia

Actriţa Maia Morgenstern, ambasadoare a turismului românesc peste hotare, va prezenta spectacolul „Mic şi-al dracu’!”, alături de balerinul Valentin Roşca, la Carnavalul de la Veneţia. Evenimentul va avea loc pe 3 martie, de la ora 21.00, pe scena Teatrului „Fondamenta Nuove“ din Veneţia, sub egida Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică. Spectacolul, care are la bază versurile scriitorului român de origine evreiască Isaac Lazarovici, cunoscut sub pseudonimul Ion Pribeagu, va fi jucat în limba română, cu proiecţia traducerii textului în limba italiană.

„Mic şi-al dracu’!” beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român şi face parte din programul oficial al Carnavalului de la Veneţia 2014, care se va desfăşura în perioada 22 februarie - 4 martie.

Spectacolul a fost prezentat cu succes şi pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, de mai multe ori, în anii anteriori, bucurându-se de aprecierea publicului.