Mica noastră economie, cea mai mare la procente

Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,1% în trimestrul I, comparativ cu precedentele trei luni, respectiv cu 3,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2013, a anunţat ieri Institutul Naţional de Statistică (INS). Sunt ceea ce INS numeşte „estimări semnale“, care oferă o imagine consistentă a evoluţiei economiei. Varianta provizorie a PIB va fi anunţată la 6 iunie. „Va trebui să aşteptăm şi datele finale, dar eu zic că este un semnal foarte bun, care arată că politicile pe care le-am avut până acum au fost corecte. Sper să menţinem creşterea economică şi să continuăm să luăm măsuri care să ajute mediul de afaceri“, a punctat ieri ministrul Finanţelor Publice, Ioana Petrescu. Datele au fost confirmate ieri şi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), care a relevat şi faptul că România a marcat cel mai mare avans anual (3,8%) dintre statele membre UE. Polonia, cu 3,5%, a consemnat a doua cea mai mare rată de creştere în ianuarie - martie, urmată de Ungaria (3,2%) şi Marea Britanie (3,1%). La polul opus, cele mai mari contracţii le-au avut economiile din Cipru (-4,1%), Estonia (-1,5%) şi Grecia (-1,1%). Germania, cea mai mare putere economică din UE, a avut un avans de 2,3% în aceeaşi perioadă, în timp ce Franţa a crescut cu 0,8%. Spania a avansat cu 0,6%, în vreme ce Italia a scăzut cu 0,5%. Desigur, creşterea pe procente nu înseamnă mare lucru, în condiţiile în care acel 2,3% din economia germană înseamnă un pic mai mult decât întregul PIB al României. Totuşi, e un semn bun pentru ţara noastră, care are nevoie de creştere consistentă, an de an, dacă vrea să intre secolul ăsta în zona euro.