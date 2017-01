“Mica Sirenă“ a Campionatului European de Karate

Prima ediţie a Campionatului European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori ce se desfăşoară pînă duminică la Sala Sporturilor din Constanţa, a oferit, vineri, celor prezenţi, o nouă premieră mondială. În vîrstă de doar 3 ani şi şase luni, Adela Borcănea, de la CS Karate “Dinamic“ Constanţa, a evoluat în proba de kata rezervată copiilor cu vîrste cuprinse între 6-8 ani, fiind cea mai tînără participantă din istoria acestei discipline sportive. “Mica Sirenă“ a sportului constănţean a intrat decisă pe tatami şi şi-a efectuat exerciţiul cu o graţie şi o seriozitate de parcă totul era o simplă joacă. Nu s-a emoţionat în faţa unei săli arhipline, ba, din contră, a continuat să fie sigură pe ea ca un copil căruia odată ce i-ai oferit jucăria preferată, i-ai cîştigat întreaga admiraţie. “Nu am forţat-o să practice acest sport. A început să vină la sală încă de cînd era mult mai mică şi probabil că a prins un interes aparte pentru karate. De aproximativ 6 luni a început să facă şi antrenamente. Îşi împarte timpul între grădiniţă şi sala de karate şi am observat că devine foarte atentă atunci cînd se intonează imnul României“, ne-a explicat mama Adelei, Mihaela Borcănea, cea care predă karate la CS “Dinamic“ Constanţa. Deşi are doar trei ani şi jumătate, “mica sirenă“ nu se furişează în spatele mamei atunci cînd este abordată. “Da, îmi place karate. Îmi place să fac şi poze, am acasă multe fotografii şi mai am şi mulţi cai, sirene, pixuri şi multe creioane...“, ne dezvăluie Adela cîteva dintre pasiunile sale. Pasiuni care, peste ani, ar putea fi date la schimb cu altele, mai rotunde şi mult mai strălucitoare - medalii europene, olimpice şi mondiale!