Cunosc indivizi care, în ciuda faptului că s-au îmbogăţit grosolan peste noapte, se bucură în continuare la mica ciupeală. Prin mica ciupeală înţelegem ceva mult mai jos decît caltaboşii lui Remeş. De pildă, o păstaie sau cîteva kilograme de mălai. De necrezut, sînt personaje care, în ciuda averilor pe care le-au agonisit, nu refuză nici măcar o jumară! Aflu cu stupoare că soţia, cu mutră de casnică devotată, a unui mahăr local este în realitate titirezul marilor afaceri prestate de familia sa. Spun unii că doamna în cauză gestionează pînă şi boscheţii de pe o anumită latură a litoralului. În mintea ei, boscheţii ar putea fi valorificaţi ca spaţii de cazare şi ca punct terminus de urinare pentru maidanezii care şi-au găsit stăpîn. Mahărul în cauză, care reprezenta şi el, cîndva, talpa poporului, nu-şi poate tempera zelul deschis pentru mica ciupeală. Individul a deprins mica ciupeală în anii tinereţii sale uteciste şi chiar în perioada maturităţii comuniste. În ciuda conturilor îmbelşugate pe care le deţine în diverse bănci, a rămas acelaşi fripturist notoriu, mereu pofticios, mîncăcios şi janghinos. L-am văzut în multe ipostaze cît de mult şi de prost mănîncă, mestecînd lacom tot ceea ce i se pune în faţă. Am asistat la scene în care, hămesit fiind, îşi ştergea friptura de turul pantalonilor, motivînd că a scăpat-o pe jos sau că nu haleşte gras! E greu să-l dezveţi de mica ciupeală! De cînd a părăsit clasa muncitoare, pentru a intra în raiul celor îmbogăţiţi peste noapte, e tot mai lacom şi neliniştit! Ca prim reflex al micii ciupeli, bagă tot timpul în traistă, motivînd că …”Am luat şi eu pentru copilaşul meu”. Mica ciupeală face parte din viaţa lui. În loc să dea şi la săraci, bagă tot timpul în guşa proprie. Chiar dacă e sătul, îndeasă pe nemăsurate în ea. Mica ciupeală face parte din obiceiurile lui cotidiene de piton leneş şi nesătul. Ştiu că unii se respectă în materie de şpăgi şi nu se coboară la caltaboşi, ceapă verde de sezon sau şorici personal. Nu am sesizat acelaşi lucru în cazul indivizilor care cultivă în continuare mica ciupeală cu cîrnaţi şi salată orientală adunată de pe la diverse mese festive. Episodul cu caltaboşii scăpaţi din frîu s-a dovedit a fi mai mult decît sugestiv. Se poartă mica ciupeală şi la cel mai înalt nivel guvernamental. Îmi imaginez că după caltaboşi urmează seminţele de bostan. Oricum, şpriţul de tip zeamă lungă are trecere printre anumiţi domni miniştri. La mica ciupeală se înghesuie şi demnitarii invitaţi pe la tot felul de tîrguri şi concursuri cu haleală specific românească. Deunăzi, primul ministru ne-a oferit un exemplu elocvent a ceea ce înseamnă mica ciupeală de peste tot, hrănindu-se bine în faţa naţiunii. Mica ciupeală este ca un tăvălug greu de oprit. Ca o avalanşă imposibil de proptit. Începe cu o ciuguleală, de aici un pic, de dincolo mai mult, care nu se mai opreşte, în ciuda ghionturilor primite de la consilieri. Credeaţi că mafoamea nu face politică? Mica ciupeală este nemuritoare. Indiferent de cîte tunuri dau unii, nu se renunţă aşa uşor la mica ciupeală. Într-un fel, este de înţeles atitudinea nostalgicilor. Conservînd mica ciupeală, dumnealor demonstrează unitate faţă de perioada în care cine şterpelea astăzi un ou mîine fura un bou. Între timp, boul a ajuns în Parlament…