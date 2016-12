Michael Bloomberg și Bill Gates lansează un fond împotriva fumatului

Fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg, și co-fondatorul Microsoft Corp., Bill Gates, lansează un fond pentru a ajuta țările cu venituri mici și medii în bătălia, adesea lungă și costisitoare, cu industria tutunului, informează agenția AP. Nou creatul fond Anti-Tobacco Trade Litigation Fund, alimentat cu 4 milioane de dolari de Bloomberg Philanthropies și de Bill & Melinda Gates Foundation, a fost anunțat miercuri la a 16-a Conferință Mondială 'Tobacco or Health' din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. În ultimii ani, țări printre care Uruguay și Australia s-au angajat în lupte juridice cu companii de tutun pentru legi care să prevadă etichetarea grafică de avertizare cu privire la pericolul la adresa sănătății sau de împachetare standard pentru țigări fără logo-uri. Companiile susțin că politicile de control al producției de tutun încalcă acordurile comerciale internaționale și normele Organizației Mondiale a Comerțului. Bloomberg a declarat că fondul va sprijini țările mici și pe cele în curs de dezvoltare, care de multe ori nu au resursele necesare pentru a lupta cu companiile producătoare de tutun. "Credem că cele mai multe dintre aceste țări vor câștiga aceste lupte, dar ele trebuie să își poată permite să angajeze avocați cu experiență în câștigarea litigiilor", a spus Bloomberg, citat de AP. Câțiva oficiali au declarat că se așteaptă ca fondul să crească pe măsură ce noi donatori se vor alătura acestei cauze. În plus, juriști și alți experți vor presta gratuit sau cu tarif redus în vederea sporirii eficienței fondului. Fumatul ucide peste 5 milioane de oameni în fiecare an, conform Organizației Mondiale a Sănătății, iar nou creatul fond atrage atenția că aproape 80 la sută dintre cei un miliard de fumători câți există în lume trăiesc în țări cu venituri mici și medii, mai scrie AP.