Michael Bolton soseşte, mîine, în România

Celebrul cîntăreţ american Michael Bolton va concerta, duminică, la Sala Palatului din Bucureşti. El va ajunge, mîine, în capitală, după ce a încîntat publicul din Salonic. Concertul din România face parte dintr-un turneu internaţional în cadrul căruia artistul îşi prezintă hiturile, dar şi piesele incluse pe cel mai recent produs discografic al său, intitulat „The Very Best of Michael Bolton”.

Renumitul interpret soseşte, mîine, la Bucureşti, cu un avion privat, care va ateriza pe Aeroportul „Henri Coandă” şi va fi cazat la un hotel de lux, împreună cu întreaga sa echipă tehnică, formată din 25 de persoane. Artistul a impus o serie de condiţii organizatorilor, iar aceştia le-au respectat întocmai, inclusiv punîndu-i la dispoziţie un meniu vegetarian, preparat în stil tradiţional românesc.

Concertul lui Michael Bolton de la Bucureşti se anunţă a fi unul de senzaţie, publicul avînd ocazia să asculte live piesele romantice şi celebre ale artistului, cum ar fi „How Am I Suppose to Live Without You”, „A Love So Beautiful\", „How Can We Be Lovers\", „When a Man Loves a Woman\", „Said I Loved You... But I Lied\" sau „Can I Touch You There\".

Preţul unui bilet la spectacol variază în funcţie de locul ocupat în sală, între 100 de lei şi 350 de lei. Tichetele mai pot fi achiziţionate, încă, de la Sala Palatului, din reţeaua magazinelor Diverta, dar şi online, de pe myticket.ro. Michael Bolton a mai concertat în România, în 2005 şi 2007.

Cîntăreţul american a vîndut peste 53 de milioane de albume în întreaga lume şi este deţinătorul a două premii Grammy şi şase premii American Music. Artistul este şi compozitor, iar piese ale Barbrei Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Kenny G., Cher şi mulţi alţii poartă semnătura lui Bolton. În ceea ce priveşte colaborările, acesta a cîntat alături de Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Ray Charles şi B.B. King. Michael Bolton este cunoscut şi pentru activismul său caritabil. El a fondat, în 1993, organizaţia The Michael Bolton Charities, care oferă asistenţă, educaţie şi adăpost copiilor şi femeilor sărace sau abuzate.