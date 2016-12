Michael Bublé, din nou tătic

Cântăreţul canadian Michael Bublé este din nou tătic, după ce soţia sa, actriţa argentiniană Luisana Lopilato, a născut un băieţel. Michael Bublé a confirmat, vineri, pe Instagram, naşterea celui de-al doilea său fiu. Cântăreţul a distribuit şi o fotografie în care apare alături de soţia sa şi de bebeluşul lor, Elias Bublé. Michael Bublé şi Luisana Lopilato, în vârstă de 28 de ani, s-au căsătorit în martie 2011. Cântăreţul canadian şi actriţa argentiniană au devenit pentru prima dată părinţi pe 27 august 2013, când s-a născut fiul lor Noah.

Michael Bublé, în vârstă de 40 de ani, de trei ori laureat al premiilor Grammy, a devenit cunoscut pe plan internaţional graţie unor piese precum ”Haven't Met You Yet”, ”Home” şi ”Save the Last Dance for Me”. Luisana Lopilato și-a început cariera în lumea modei, ca model, după care a apărut în câteva telenovele sud-americane, printre care ”Chiquititas, la historia” şi ”Rebelde Way”.