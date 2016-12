Michael C. Hall, din nou liber

Sfârşit de mariaj pentru actorii Jennifer Carpenter şi Michael C. Hall. Divorţul celor două staruri din serialul ”Dexter” a fost finalizat la sfârşitul săptămânii trecute. Michael C. Hall, în vârstă de 40 de ani şi Jennifer Carpenter, de 31 de ani, s-au căsătorit de Revelion, în 2008. Cei doi s-au separat în august 2010, iar Jennifer Carpenter a depus actele de divorţ în decembrie, citând divergenţe ireconciliabile. Cuplul nu are niciun copil. Michael C. Hall a decis primul să pună capăt celei de-a doua căsnicii, deşi Jennifer Carpenter i-a fost alături în lupta sa împotriva cancerului. Pare că Michael C. Hall nu îşi poate stăpâni sentimentele faţă de colegele cu care împarte scena sau micul ecran. Acesta a mai fost căsătorit timp de doi ani cu actriţa Amy Spanger, alături de care a jucat în musical-ul ”Chicago”. Şi această căsnicie a durat cât proiectul în care a fost implicat…