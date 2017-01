Michael C. Hall divorţează

Actorul american Michael C. Hall, starul serialului “Dexter”, s-a separat de cea de-a doua lui soţie, actriţa Jennifer Carpenter, şi a intentat divorţul. Michael C. Hall, de 39 de ani, şi Jennifer Carpenter, de 31 de ani, s-au despărţit de ceva vreme, iar despărţirea lor a fost una pe cale amiabilă, a explicat agentul de presă al actorului. Anunţul despărţirii celor doi actori a fost făcut la doar o zi după petrecerea de lansare a celui de-al cincilea şi ultim sezon al serialului, la care Jennifer Carpenter s-a prezentat neînsoţită de partenerul ei de viaţă.

Michael C. Hall şi Jennifer Carpenter s-au căsătorit în noaptea de Revelion din 2008. Mariajul celor doi a fost greu încercat după ce actroul s-a îmbolnăvit de cancer limfatic. În luna aprilie, Jennifer Carpenter anunţa bucuroasă că soţul ei a ieşit învingător din lupta cu cancerul şi şi-a reluat activitatea pe platourile de filmare. Michael C. Hall a anunţat, în luna ianuarie, că tratamentul pe care l-a urmat este aproape încheiat şi că evoluţia bolii de care suferea, limfom Hodgkin, a fost oprită. Limfomul Hodgkin este o formă de cancer limfatic ce poate fi tratată. Actorul nu a precizat când a fost diagnosticat cu această boală.

Michael C. Hall a fost recompensat, la începutul acestui an, cu un Glob de Aur şi cu premiul Sindicatului actorilor americani pentru rolul din serialul “Dexter”. În acest serial, el interpretează rolul lui Dexter Morgan, un analist din corpul ofiţerilor de poliţie din Miami, care acţionează ca un criminal în serie ce ucide sociopaţi. Jennifer Carpenter, prezentă şi ea în distribuţia acestei producţii de televiziune, interpretează rolul surorii lui Dexter. Michael C. Hall s-a făcut remarcat în urmă cu câţiva ani, interpretând rolul lui David Fisher în serialul de televiziune “Six Feet Under / Sub Pământ S.R.L.”, difuzat de postul HBO. A mai fost căsătorit timp de patru ani cu actriţa Amy Spangler, partenera sa din distribuţia musical-ului “Chicago”, montat pe Broadway.