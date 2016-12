Michael Douglas a devenit un soţ bun

Actorul american Michael Douglas nu îşi mai încape în piele de bucurie că s-a împăcat cu soţia sa, Catherine Zeta-Jones. Starul de 69 de ani se despărţise de actriţa galeză, de 44 de ani, în luna august a anului trecut, dar, între timp, cei doi au reuşit să refacă armonia mariajului lor de 14 ani. Michael Douglas recunoaşte însă că a învăţat câteva lecţii importante din acest moment delicat din viaţa sa. “Nu trebuie să crezi niciodată că mariajul merge bine de la sine”, a declarat actorul american, aflat în plin turneu de promovare a filmului “And So It Goes”, în care a avut-o ca parteneră pe Diane Keaton. Actorul a recunoscut că a greşit să ia... de-a gata sentimentele soţiei sale. Michael Douglas este convins şi că, odată cu trecerea timpului, a devenit un soţ mai bun. ”Mult din asta are a face cu vârsta. Când ajungi la o anumită etapă în cariera ta, nu te mai focusezi pe ambiţiile tale. Te face să apreciezi mai mult partenerul şi, din fericire, faci asta mai devreme decât mai târziu”, a declarat starul.

Perioada de separare l-a ajutat să se canalizeze mai mult pe familie şi căsnicie şi a realizat cât de importanţi sunt pentru el Catherine Zeta-Jones şi copiii lor, Dylan, de 13 ani, şi Carys, de 11 ani. “De ce să îţi risipeşti energia şi atenţia cu străini, încercând să le arăţi cât de drăguţ eşti? Mai bine îţi răsfeţi partenerul şi nici nu trebuie să îţi pese ce cred ceilalţi”, şi-a mai împărtăşit din experienţa acumulată actorul. Problemele din cuplul părinţilor se răsfrâng de cele mai multe ori şi asupra copiilor, aşa că Michael Douglas a fost atent ca Dylan şi Carys să nu aibă de suferit. “A fost un subiect de îndelungă reflecţie dacă să le spunem copiilor sau nu că avem o problemă în relaţia noastră. Nu este, însă, bine să minţi. Iar copiii simt şi ştiu, de obicei, mai bine ca părinţii lor ce se întâmplă în familie. Pot să suporte problemele prin care trec părinţii lor. Asta e viaţa, oricum”, a mai declarat Michael Douglas.

Primul pas către împăcarea cu Catherine Zeta-Jones a fost să recunoască faptul că a greşit. Michael Douglas a mai admis că nu i-a fost deloc uşor să îşi îndrepte greşellile, dar în cele din urmă a obţinut iertarea actriţei galeze. Acum, cuplul se reobişnuieşte cu traiul în comun. Luna trecută, Michael Douglas şi Catherine Zeta-Jones au avut şi prima lor petrecere, prilejuită de ceremonia de confirmare a fiului lor, Dylan, organizată în rit iudaic. Actorul a fost atât de fericit de reunirea familiei şi a dansat atât de mult încât a făcut o criză de hernie, care însă nu a reuşit nici acum să îi umbrească buna dispoziţie.