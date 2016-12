Michael Douglas ia Viagra ca să-i facă faţă soţiei

Nu erau puţini cei care ar fi vrut să afle secretul lui Michael Douglas în a-i ţine piept mai tinerei sale soţii în dormitor. La fel de mulţi bănuiau deja răspunsul, dar iată că a venit şi confirmarea. Actorul american, ajuns la vârsta de 65 de ani, recunoaşte că nu florile şi bomboanele o fac fericită pe Catherine Zeta Jones. „Dumneazeu să o binecuvânteze că îi plac bărbaţii mai în vârstă”, a afirmat Michael Douglas referindu-se la mariajul fericit cu actriţa galeză cu 25 de ani mai tânără. „Şi câteva descoperiri minunate au fost făcute în ultimii ani, Viagra, Cialis, care ne ajută să ne simţim mai tineri”, a recunoscut actorul într-un interviu recent.

Dacă se simte împlinit în viaţa sa de familie, Michael Douglas crede că ar fi putut să fie un tată mai bun pentru fiul său cel mare, Cameron, în vârstă de 31 de ani, aflat în prezent în închisoare, după ce poliţia americană l-a arestat şi acuzat de trafic de droguri. Vedeta a făcut puţine declaraţii despre arestarea fiului său, pe 28 iulie 2009, şi despre încarcerarea acestuia, pe care o consideră „o experienţă devastatoare”. Cameron Douglas riscă să fie condamnat la închisoare pe viaţă dacă procuratura va dovedi în instanţă că a vândut metamfetamine în valoare de mai multe mii de dolari. Anterior, fiul său a mai fost arestat pentru posesie de cocaină. „Îmi voi asuma toate responsabilităţile, indiferent care vor fi acestea. Dacă ar fi fost mai bine să mă fi implicat mai mult în viaţa lui în trecut? Categoric. Am lipsit mult de acasă şi nu am fost deloc un înger”, a declarat Michael Douglas, despre care presa americană a scris recent că urmează să interpreteze din nou rolul Gordon Gekko din filmul „Wall Steet”, film ce i-a adus Oscarul în 1987. „Cameron are toată viaţa înainte. Acum îşi recunoaşte demonii interiori şi se luptă cu ei”, a spus Michael Douglas. Crede că fiul său, singurul copil cu prima lui soţie, Diandra Luker, este „un copil rezistent”, fiind totuşi îngrijorat pentru viitorul său. „Acum se află într-o închisoare federală, iar acolo se află nişte băieţi foarte mari şi foarte răi”, a explicat actorul american.

Michael Douglas, fiul actorului Kirk Douglas, a mărturisit că cel mai important lucru din viaţa lui a fost cariera, căsătoria şi copiii aflându-se pe planul al doilea, dar că această ierarhie a fost inversată după ce s-a căsătorit în anul 2000 cu actriţa Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii, Dylan, de 9 ani şi Carys, de 6 ani.