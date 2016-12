Michael Douglas îşi donează colecţia de filme

Michael Douglas va dona colecţia sa de 37 de role de film Muzeului „George Eastman“ din New York. Starul îşi va dona colecţia de role de film cu bobină de 35 sau 16 milimetri Institutului Rochester. În colecţia de 37 de filme se regăsesc şi role cu peliculele ”The China Syndrome”, ”Romancing the Stone”, ”Fatal Attraction”, ”Traffic”, ”One Flew Over the Cuckoo's Nest” şi ”Wall Street”. Directorul Institutului Rochester, Bruce Barnes, a dezvăluit că Douglas a fost prima dată în 2015 la Muzeul „George Eastman“, dedicat fondatorului companiei Kodak, atunci când a primit un premiu conferit de muzeu, pentru întreaga activitate.

De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, Michael Douglas, în vârstă de 71 de ani, a câştigat două premii Oscar, unul în calitate de producător al filmului ”Zbor deasupra unui cuib de cuci”, împreună cu Saul Zaentz, în 1976, iar celălalt pentru rolul din filmul ”Wall Street” (1988). Michael Douglas a apărut în numeroase lungmetraje, precum ”Idilă pentru o piatră preţioasă” şi ”Wonder Boys”, însă rolul care l-a propulsat a fost cel al inspectorului de poliţie Steve Keller, pe care l-a interpretat în cele 98 de episoade ale serialului de televiziune ”Străzile din San Francisco”, difuzat de televiziunea ABC între anii 1972 şi 1976.