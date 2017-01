Michael Douglas revine pe platourile de filmare

Actorul american Michael Douglas, care a fost diagnosticat cu cancer la gât şi s-a aflat sub tratament, se declară optimist în privinţa recuperării şi spune că se va întoarce pe platourile de filmare, într-o peliculă despre celebrul pianist şi entertainer Liberace. În vârstă de 66 de ani, actorul a semnat deja contractul pentru un rol în biografia cinematografică a cărei regie i-a fost încredinţată lui Steven Soderbergh. Actorul a mai colaborat cu acest cineast şi acum zece ani, la filmul de Oscar ”Traffic”. Alături de Michael Douglas, în pelicula despre Liberace va juca Matt Damon. Filmările vor începe în mai 2011.

Michael Douglas a început tratamentul medical pentru cancer în luna august şi va afla peste câteva săptămâni care a fost eficienţa acestuia. Într-un interviu acordat la reşedinţa sa din New York, actorul american a mărturisit că boala i-a oferit ”o mică perspectivă asupra morţii”. ”E aproape halucinant să vezi că medicii încearcă aproape să te omoare, înainte de a te readuce la viaţă”, a povestit actorul american, declarând că tratamentul pe care l-a urmat a fost ”un adevărat iad”. ”Acum se află cu adevărat pe o pantă ascendentă”, a declarat, la rândul său, soţia actorului, Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 41 de ani. Întrebat dacă boala l-a afectat profund, Michael Douglas a răspuns: ”Ca să spun adevărul, încă nu am digerat acest moment. Nu m-am gândit la viaţă şi la moarte, am considerat cancerul ca o boală împotriva căreia trebuie să lupt. Nu am plonjat în străfundurile sufletului meu pentru a vedea ce se află acolo. Însă, cu siguranţă, cancerul mi-a oferit o mică perspectivă asupra morţii”.

Michael Douglas şi Catherine Zeta-Jones s-au căsătorit în noiembrie 2000 şi au împreună doi copii, Dylan şi Carya. Actorul mai are un fiu, Cameron, din prima lui căsnicie cu Diandra Douglas.