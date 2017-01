Michael Douglas vrea să plece în jurul lumii

Actorul american Michael Douglas a declarat că intenţionează să îşi acorde o vacanţă de un an de zile, pentru a călători împreună cu familia sa în jurul lumii, după ce va învinge cancerul cu care a fost diagnosticat în luna august. ”După ce vom trece peste asta, Catherine şi cu mine intenţionăm să-i retragem pe copii de la şcoală pentru un an şi să călătorim împreună în jurul lumii - vom merge mai întâi în Thailanda, iar apoi în Vietnam. Ne-ar plăcea să mergem apoi în Noua Zeelandă şi să petrecem ceva timp şi în Africa de Sud. Încă ne aflăm în acea etapă în care încercăm să ne dăm seama ce vârstă trebuie să ai ca să scapi «nevătămat» dacă îţi iei copiii de lângă prietenii lor pentru un an, fără ca ei să te urască pentru acest lucru”, a declarat actorul.

Michael Douglas, diagnosticat cu cancer la gât în luna august, a declarat că această boală şi vârsta sa, pe care o consideră avansată, reprezintă factorii care i-au schimbat priorităţile în viaţă. ”De acum înainte, îmi voi cheltui toată energia alături de persoanele care îmi sunt apropiate. Atunci când eşti tânăr, eşti atât de absorbit de tine însuţi, atât de obsedat de tine însuţi! Însă, pe măsură ce îmbătrâneşti, începi dintr-odată să apreciezi relaţiile familiale, să înţelegi mai bine ciudăţeniile vieţii, devii mai răbdător şi ierţi mai uşor - şi ai mai mult timp pentru copiii tăi”, a explicat actorul.

Michael Douglas este fiul actorului Kirk Douglas şi al Dianei Dill şi este căsătorit cu actriţa galeză Catherine Zeta-Jones, cu care are doi copii - Dylan, în vârstă de 10 ani şi Carys, în vârstă de 7 ani. Fiul cel mare al actorului american, Cameron, în vârstă de 31 de ani, provenit din prima căsnicie a starului, cu Diandra Douglas, a fost trimis la închisoare, la începutul acestui an, din cauza dependenţei de droguri. Michael Douglas a apărut în numeroase lungmetraje, precum ”Idilă pentru o piatră preţioasă” şi ”Wonder Boys”, însă rolul care l-a propulsat a fost cel al inspectorului de poliţie Steve Keller, pe care l-a interpretat în cele 98 de episoade ale serialului de televiziune ”Străzile din San Francisco”, difuzat de postul ABC, între anii 1972 - 1976. Michael Douglas a primit, totodată, premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului de Film American, în 2009, dar şi un premiu Cesar onorific, în 1998 şi un Glob de Aur pentru întreaga activitate, în 2004. De asemenea, Michael Douglas a primit titlul de Mesager al Păcii din partea ONU, în anul 1998.