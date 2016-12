Michael J. Fox deapănă amintiri

Michael J. Fox, starul francizei ”Înapoi în viitor / Back to the Future”, spune că a fost la un pas de a renunţa la cariera de la Hollywood şi de a deveni muncitor în construcţii în Canada, din cauza faptului că pierdea foarte multe roluri în faţa rivalului său din anii '80, Matthew Broderick. ”În 1982 căutam cu disperare un loc de muncă la Los Angeles. Aveam datorii, telefonul îmi fusese deconectat. Vindeam bucăţi din canapeaua mea detaşabilă. Eram pregătit să mă întorc în Canada şi să încep să bat cuie pe şantierul de construcţii al fratelui meu”, a declarat Michael J. Fox. Potrivit ”New York Post”, actorul spune că norocul i s-a schimbat atunci când a fost distribuit în serialul ”Family Ties”. ”Iniţial, producătorii îl voiau pe Matthew Broderick. De obicei, el intra primul la audiţii şi auzeam cum ei băteau palma. Întotdeauna am pierdut roluri în faţa lui Matthew Broderick”, a mai spus Michael J. Fox. După rolul din serialul ”Family Ties” a urmat acela din lungmetrajul ”Înapoi în viitor”, care a făcut din Michael J. Fox un star de talie mondială şi i-a deschis calea spre succes, cu alte filme bine primite de public, precum ”Adolescentul vârcolac / Teen Wolf” şi cele două continuări ale filmului ”Înapoi în viitor”.

Michael J. Fox a revenit în televiziune în anii '90, cu serialul ”Spin City”, însă a fost diagnosticat cu maladia Parkinson, care l-a obligat să îşi anunţe... semipensionarea în anul 2000. Cu toate acestea, Michael J. Fox a continuat să joace şi apare în prezent în ”The Michael J. Fox Show”, un serial de comedie inspirat din viaţa actorului canadian.