La cinci ani de la moarte, Michael Jackson a surprins publicul venit ieri seară la Las Vegas, la Billboard Music Awards, "renăscând" sub formă de hologramă și interpretând una dintre piesele de pe albumul său lansat postum. În vestă aurie și pantaloni roșii, holograma regelui muzicii pop care semăna mai degrabă cu cântărețul din epoca "Bad" decât cu cel din ultimii săi ani a interpretat "Slave to the rhythm", unul dintre cele opt titluri de pe albumul postum "Xcape". Coregrafia, extrem de elaborată și asigurată de un grup de dansatori, a reluat mișcările caracteristice ale starului, inclusiv celebrul moonwalk. "Prestația" lui Michael Jackson, al cărei secret a fost păstrat până în ultimul moment, a necesitat un an de muncă și participarea a 104 artiști și tehnicieni, potrivit organizatorilor. Gala Billboard Music Awards, găzduită de hotelul cazinou MGM Grand din Las Vegas, a marcat victoria lui Justin Timberlake, care a câștigat șapte trofee, printre care artistul Top Billboard 200 al anului, artistul de radio al anului, artistul R&B al anului, albumul Top Billboard 200 și albumul R&B pentru "The 20/20 Experience". Printre ceilalți artiști care au primit mai multe premii se numără grupul de rock alternativ Imagine Dragons (cinci trofee, printre care artistul rock al anului și albumul rock al anului), Pharrell Williams, Robin Thicke și rapperul T.I. (fiecare cu patru premii). În cursul spectacolului care a durat trei ore au mai cântat Robin Thicke, grupul OneRepublic, Katy Perry, Miley Cyris, Lorde, Shakira și Ricky Martin.