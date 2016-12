Michael Jackson a mai trăit o oră după ce a fost resuscitat

Conrad Murray, medicul acuzat de uciderea lui Michael Jackson, a declarat că a reuşit să-l resusciteze pe star în reşedinţa acestuia din Los Angeles, înainte de sosirea serviciului de urgenţă şi că a menţinut stabil pulsul cântăreţului în ambulanţă, în drum spre spital. Medicii care au încercat să îl reanimeze pe Michael Jackson la UCLA Medical Center din Los Angeles i-au efectuat starului două electrocardiograme şi cel puţin unul dintre specialişti a declarat că regele muzicii pop avea puls în ambele cazuri. Declaraţia medicului Conrad Murray contrazice, însă, raportul medicilor sosiţi la reşedinţa închiriată de Michael Jackson în Los Angeles, aceştia dorind să transporte trupul starului la morgă, nu la UCLA Medical Center, deoarece au crezut că megastarul era deja mort. Conrad Murray îl contrazice astfel şi pe Brian Oxman, avocatul lui Joe Jackson, tatăl cântăreţului, care a declarat pentru site-ul TMZ că Michael Jackson era mort încă înainte de sosirea medicilor la reşedinţa acestuia, considerând că pulsul slab detectat de medicii de la UCLA Medical Center a fost o reacţie la eforturile lor de resuscitare.

Presa americană pare tot mai convinsă că acest caz va deveni în curând un război în justiţie între cele două tabere de experţi, care vor interpreta în multe feluri diversele rapoarte şi grafice medicale. Michael Jackson îl angajase pe medicul Conrad Murray în perioada în care se pregătea pentru o serie de concerte pe care urma să le susţină la Londra, din iulie 2009. Starul american făcea repetiţii intense în fiecare zi şi îl întâlnea pe Conrad Murray în fiecare seară, pentru tratament de recuperare. Michael Jackson a încetat din viaţă pe 25 iunie, în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Institutul de Medicină Legală din Los Angeles a stabilit că moartea lui Michael Jackson a fost provocată de o supradoză de propofol, un anestezic puternic, în combinaţie cu alte două sedative, administrate starului pentru a-l ajuta să adoarmă. Propofolul, comercializat în stare lichidă, trebuie administrat doar în spitale şi sub stricta supraveghere a medicilor anestezişti. Pacienţii necesită monitorizare permanentă, deoarece acest medicament produce o încetinire a respiraţiei, o scădere a ritmului cardiac şi coboară tensiunea arterială, această combinaţie de factori fiind, în anumite cazuri, fatală. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere.