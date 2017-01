Michael Jackson a uitat să cînte

Presa londoneză s-a grăbit să titreze că revenirea muzicală a cîntăreţului american a fost dezamăgitoare. Pe scena londoneză, în cadrul ceremoniei World Music Awards, unde a fost recompensat cu premiul pentru întreaga carieră, Michael Jackson a cîntat doar cîteva versuri din refrenul piesei "We Are The World". Eşecul de a demonstra că şi-a recăpătat vocea şi încrederea a alimentat şi mai mult speculaţiile că nu va reuşi să reînvie o carieră întreruptă în urmă cu ani buni. Michael Jackson a fost recompensat cu premiul Diamond pentru contribuţia sa la dezvoltarea muzicii, care onorează artiştii care au vîndut mai mult de 100 de milioane de albume în carieră. Premiul a coincis cu împlinirea a 25 de ani de la lansarea celui mai bine vîndut album din toate timpurile, "Thriller".

O serie de cîntăreţe importante ale noii generaţii au ţinut să-l omagieze pe Michael Jackson. Premiul a fost prezentat de Beyonce Knowles, în timp ce Lindsay Lohan a fost mediatoarea întregului eveniment, de la care nu au lipsit nici Nelly Furtado sau Shakira. Spre marea dezamăgire a fanilor săi, Michael Jackson, în vîrstă de 48 de ani, nu a reuşit să ţină pasul cu orchestraţia hitului său "Thriller", interpretat în cele din urmă doar de Chris Brown. Cîntăreţul american a fost însă aclamat de fani cînd şi-a aruncat jacheta sa neagră în public. Ceremonia de decernare a World Music Awards a constituit prima sa apariţie publică în Marea Britanie din ultimii nouă ani şi prima dată în ultimii zece ani cînd a încercat să cînte live. Vedeta lucrează, în prezent, la un nou album împreună cu starul trupei Black Eyed Peas, Will.i.am, despre care se aşteaptă să fie lansat anul următor, la şase ani de la ultima piesă lansată

Printre cîştigătorii World Music Awards s-au numărat Madonna, cel mai bun artist pop din lume, Nelly Furtado, cel mai bun artist pop/rock, Nickelback, cel mai bun grup rock, Beyonce, cel mai bun artist R&B, Kanye West, cel mai bun artist rap/hip-hop şi James Blunt, cel mai bun artist debutant. World Music Awards sînt atribuite pe baza vînzărilor de muzică la nivel mondial.