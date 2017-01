SCHIMBARE DE STRATEGIE Cântăreţul american Michael Jackson ar fi putut fi salvat, dacă i s-ar fi acordat îngrijirile corespunzătoare, a spus, miercuri, un medic cardiolog citat în procesul intentat lui Conrad Murray, doctorul personal al starului. Avocaţii lui Murray au anunţat, miercuri, că nu vor mai pleda susţinând că Michael Jackson şi-a administrat oral Propofol, în absenţa doctorului, în condiţiile în care procurorul David Walgren a citat un studiu recent care arată că, administrat astfel, Propofolul are efecte insignifiante. Conrad Murray a recunoscut de la început că i-a administrat intravenos Propofol lui Michael Jackson, în dimineaţa morţii sale, pe 25 iunie 2009, aceasta fiind, de fapt, metoda standard de administrare a anestezicului. Rezultatele autopsiei au arătat că moartea regelui muzicii pop a fost cauzată de o intoxicaţie gravă cu Propofol. Se pare că apărarea se îndreaptă acum către o nouă teză, potrivit căreia starul ar fi luat, în absenţa doctorului, pilule de lorazepam, un sedativ care a fost de asemenea găsit în corpul cântăreţului şi care, potrivit autopsiei, a contribuit la deces, fără a fi cauza principală. Procesul a mai inclus, miercuri, depoziţiile a doi medici care l-au incriminat pe Conrad Murray.

NEGLIJENŢĂ CRASĂ Pe baza declaraţiilor date de Conrad Murray poliţiei, cardiologul Alon Steinberg a susţinut că Michael Jackson ar fi putut fi salvat, dacă doctorul său nu ar fi dat dovadă de neglijenţă gravă. Acesta a amintit declaraţiile lui Murray, potrivit cărora acesta ar fi ieşit din camera în care se afla Jackson, sedat cu propofol, timp de două minute, să meargă la toaletă, iar la întoarcere, cântăreţul nu mai respira. Însă cântăreţul avea în continuare tensiune, puls, ritm cardiac, a spus Alon Steinberg. ”Cu îngrijirile corespunzătoare, ar fi putut fi în mod sigur salvat în acel moment”, a declarat acesta în continuare. Auzind aceste cuvinte, membrii familiei Jackson, prezenţi în sala de judecată, părinţii Katherine şi Joe, fratele său Randy şi sora lui Rebbie, s-au uitat unii la alţii şi au aprobat cele spuse. Potrivit lui Alon Steinberg, medicul Murray a făcut greşeală după greşeală, cea mai evidentă fiind aceea că nu a sunat imediat la serviciul de urgenţe. ”Când l-a văzut pe Michael Jackson în starea aceea, ar fi trebuit să îşi spună: ”Nu am echipamentul, nu am medicamentele, nu am personalul necesare” şi să sune imediat la 911. În schimb, el l-a sunat pe asistentul cântăreţului”, a remarcat cardiologul. A mai spus că faptul că l-a lăsat pe Michael singur în timp ce era sub efectul Propofolului echivalează cu ”a lăsa un bebeluş să doarmă pe masa din bucătărie”.

Şi doctorul Nader Kamangar, specializat în medicina pulmonară şi medicina somnului, a susţinut spusele cardiologului, catalogând de neconceput folosirea Propofolului în afara unui spital unde pacientul să fie supravegheat îndeaproape. Medicul Kamangar a denunţat lipsa de etică a lui Murray, care a tratat insomnia cântăreţului cu Propofol, fără a încerca mai întâi să afle şi eventual să trateze cauzele acestei insomnii. ”Se pare că pacientul era dependent de medicamente şi utilizarea Propofolului într-un astfel de caz este dincolo de orice standard de îngrijire”, a spus el.

În cazul în care va fi condamnat, medicul Conrad Murray, acuzat de ucidere involuntară, riscă o pedeapsă de până la patru ani de închisoare şi pierderea dreptului de a practica medicina. În prezent, doctorul în vârstă de 58 de ani este eliberat pe cauţiune, după ce a fost pus sub acuzare în februarie 2010.