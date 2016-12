Michael Jackson avea un implant antidrog

Cântăreţul american Michael Jackson avea implantat sub piele un dispozitiv antidrog care îl împiedica să resimtă plăcere dacă ar fi consumat substanţe opiacee, potrivit unor articole publicate în presa americană. Se pare că artistul american şi-ar fi implantat acest dispozitiv din gama Narcan în anul 2003, pentru a contracara efectele cauzate de droguri, într-o perioadă în care încerca să învingă dependenţa de medicamente şi substanţe interzise. Informaţia despre acest implant a fost dată publicităţii de unul dintre foştii medici ai starului, anestezistul David Fournier, într-o serie de documente oficiale depuse la tribunal, în cadrul procesului civil intentat de mama cântăreţului, Katherine Jackson, companiei organizatoare de concerte AEG Live. “David Fournier credea că Michael Jackson l-a înşelat atunci când nu l-a informat în legătură cu implantul Narcan pe care şi-l făcuse înainte de o intervenţie chirurgicală la care urma să participe Fournier”, se afirmă în aceste documente oficiale.

Medicul, care l-a tratat pe Michael Jackson în anii 1990 şi la începutul anilor 2000, a spus că megastarul i-a ascuns intenţionat informaţia despre acel implant. Potrivit tabloidului britanic “The Sun”, mărturia medicului David Fournier va fi utilizată ca probă în procesul intentat de Katherine Jackson. Mama celebrului cântăreţ consideră că directorii companiei AEG Live, organizatoarea seriei de 50 de concerte din seria This Is It, pe care starul urma să le susţină la Londra începând din iulie 2009, au dat dovadă de neglijenţă, ignorând problemele de sănătate grave cu care se confrunta fiul ei. Katherine Jackson îi consideră pe directorii companiei AEG Live responsabili pentru angajarea lui Conrad Murray, medicul condamnat pentru omucidere involuntară şi găsit vinovat de decesul fiului ei, în iunie 2009.