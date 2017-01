Michael Jackson, dat în judecată de o femeie care susţine că este mama fiului cel mic al starului

Michael Jackson a fost dat în judecată de o femeie, Billie Jean Jackson, care susţine că a fost căsătorită în secret cu starul american şi că este mama fiului cel mic al acestuia, Prince Michael II şi care îi cere cîntăreţului despăgubiri de un miliard de dolari. Billie Jean Jackson doreşte să obţină custodia comună a băiatului în vîrstă de 6 ani şi dreptul de a-l vizita. Billie Jean a depus acţiunea în justiţie la Curtea Superioară din Los Angeles, deoarece este arestată de fiecare dată cînd ajunge în casa «soţului» ei, Michael J. Jackson. Ea cere despăgubiri în valoare de un miliard de dolari, dreptul de a-şi vizita presupusul fiu la sfîrşit de săptămînă şi şi-a exprimat dorinţa de a se implica în educaţia copilului. Michael Jackson nu a dezvăluit niciodată identitatea mamei lui Prince Michael. Artistul a declarat, însă, că băiatul a fost născut de o mamă surogat, în urma unui tratament de inseminare artificială.

Aceasta nu este pentru prima dată cînd Michael Jackson se confruntă cu astfel de acuzaţii. Britanica Paris Lola Jackson a pierdut cîteva procese, din 2006 şi pînă în prezent, aceasta susţinînd că este mama tuturor celor trei copii ai starului american. Cîntăreţul are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru a răspunde acuzaţiilor formulate în justiţie de Billie Jean Jackson. Aceasta nu este singura problemă cu care superstarul american se confruntă în ultima vreme. Ian Halperin, biograful celebrului cîntăreţ american, a declarat recent că starul suferă de o maladie pulmonară ereditară fatală, care i-a afectat tot mai mult starea de sănătate în ultimii ani. Într-un interviu acordat tabloidului britanic ”The Sun”, Halperin a spus că Michael Jackson are nevoie de un transplant de plămîni, dar se teme că este prea slăbit pentru a suporta o astfel de intervenţie. Halperin a declarat că Michael Jackson suferă de emfizem pulmonar şi de sîngerări gastrointestinale cronice, pe care medicii reuşesc cu greu să le oprească. Biograful a declarat că starul, în vîrstă de 50 de ani, care a fost fotografiat într-un scaun cu rotile la începutul acestui an, suferă din cauza unei maladii pulmonare de cîţiva ani. ”Abia mai poate să vorbească. Vederea la nivelul ochiului stîng este în proporţie de 95% compromisă”, a adăugat Halperin, care a dezvăluit, totodată, faptul că medicii lui Michael Jackson i-au prescris diverse medicamente care l-au stabilizat în toată această perioadă. Jermaine, fratele lui Michael Jackson, a declarat recent că acesta nu se simte prea bine în acest moment şi că aceasta nu este o perioadă prea fericită pentru starul american.

Michael Jackson, recent convertit la religia musulmană, deţine recordul pentru cel mai bine vîndut album pe plan mondial al tuturor timpurilor, ”Thriller” (1982), cu care a cîştigat opt premii Grammy. Şapte dintre aceste premii au fost obţinute pentru melodia care dă titlul albumului. Acest material discografic a fost relansat în februarie, într-o nouă versiune. Michael Jackson nu a mai lansat nicio piesă nouă din 2001.