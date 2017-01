Michael Jackson, la American Corner

American Corner din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa organizează, pe 19 aprilie, acţiunea cu tema Michael Jackson: The „Black Or White” Myth. Michael Jackson, supranumit Regele Muzicii Pop, a adus contribuţii importante muzicii, dansului şi modei. Al şaptelea copil al familiei Jackson, Michael a debutat în anul 1964 alături de fraţii săi, în formaţia The Jackson 5, ca principal vocalist, fiind totodată şi cel mai tânăr membru, iar din 1971 şi-a început cariera solo. Albumul Thriller (1982) rămâne cel mai bine vândut album din toate timpurile, Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991) şi HIStory (1995) numărându-se şi ele printre cele mai vândute albume din istorie. Michael Jackson este unul dintre puţinii artişti care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără şi 13 recorduri Guinness, 14 premii Grammy, 26 premii American Music Awards, 12 premii World Music Awards şi vânzări de peste 750 de milioane de discuri, fiind unul dintre cei mai apreciaţi artişti din istorie. Michael Jackson a strâns şi a donat peste 300 de milioane de dolari prin intermediul a 39 de acţiuni de caritate şi prin intermediul propriei sale fundaţii „Heal the World”. Moderatorul manifestării va fi Adelina Vartolomei, absolventă a „Facultăţii de Litere” din cadrul Universităţii Ovidius care le va face o prezentare studenţilor de la specializările Actorie şi Coregrafie, însoţiţi de asist. prof. Alina Buzarna, Universitatea Ovidius. După prezentare, participanţii vor viziona documentarul „This Is It”. Studenţii vor primi de la coordonatorul American Corner, Rodica Toma, câte un hand-out pe acest subiect şi materiale informative despre Statele Unite.