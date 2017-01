Michael Jackson lansează un joc de dans cu premii

Michael Jackson va lansa un joc de dans cu premii, pe reţelele de socializare Facebook, MySpace şi Bebo, acţiunea făcînd parte din campania de promovare a noului său album, “King of Pop”, care va apărea pe piaţă pe 25 august. Regele muzicii pop va lansa o aplicaţie pe Facebook, MySpace şi Bebo constînd într-un joc care oferă fanilor săi posibilitatea de a cîştiga o mulţime de premii inedite. Jocul permite utilizatorilor să controleze mişcările de dans ale lui Michael Jackson, pe melodiile artistului. Jucătorii care obţin cele mai interesante combinaţii de mişcări pot cîştiga premii inedite, precum dispozitive iPod Nanos în ediţii limitate. Primii cinci jucători cu cele mai bune rezultate de pe fiecare reţea de socializare vor trece la un nivel extra secret, unde se pot cîştiga premii mari, precum două bilete de avion pentru turul lumii (pentru jucătorii cu vîrsta peste 18 ani), un televizor Sony Bravia 32 sau un Playstation 3 (pentru jucătorii minori).

Noul album al lui Michael Jackson, o colecţie oficială a celor mai bune piese ale sale, va fi lansat pe 25 august, cu patru zile înainte ca artistul să sărbătorească împlinirea a 50 de ani. Fanii cîntăreţului au avut posibilitatea să alcătuiască lista pieselor ce au fost incluse pe noul album best of al artistului, intitulat “King of Pop”. Piesele incluse pe listă merg de la cele mai vechi, precum “Off The Wall”, la cele mai recente, precum “You Rock My World”. Una dintre melodiile de succes ale cîntăreţului, interpretată în duet cu Paul McCartney, “Say Say Say”, nu fost inclusă, pînă în prezent, pe niciun album al lui Michael Jackson.

Michael Jackson deţine recordul pentru cel mai bine vîndut album pe plan mondial al tuturor timpurilor, “Thriller” (1982), cu care a cîştigat opt premii Grammy. Şapte dintre aceste premii au fost obţinute pentru melodia care dă titlul albumului. Acest material discografic a fost relansat în februarie, într-o nouă versiune. Michael Jackson nu a mai lansat nicio piesă din 2001. Cîntăreţul a fost achitat în iunie 2005, la capătul unui proces foarte mediatizat care a avut loc în Santa Maria, la 200 de kilometri distanţă de Los Angeles. Michael Jackson s-a autoexilat timp de un an în Bahrein, după care a revenit în Statele Unite, la Las Vegas, unde a început să lucreze la un nou album, alături de starul trupei Black Eyed Peas, Will.i.am şi de Akon.