Michael Jackson nu mai face multe parale

Un trofeu primit de Michael Jackson la Premiile MTV s-a vîndut, miercuri, cu 16.000 de dolari în Las Vegas, la o licitaţie la care multe alte obiecte care au aparţinut artistului şi familiei sale au fost cumpărate pentru bani puţini faţă de aşteptările organizatorilor.

Pe lîngă premiul MTV, cîştigat cu piesa ”We Are The World”, alte două obiecte au reuşit să se vîndă pentru 11.000 de dolari fiecare, discurile de aur pentru albumul ”Off The Wall” şi pentru single-ul Jackson 5 ”I Want You Back”. Cu toate acestea, multe dintre obiectele scoase la licitaţia considerată cea mai mare din istoria familiei Jackson, ce a avut loc la Hard Rock Hotel & Casino, s-au vîndut pentru foarte puţini dolari. Un disc de platină pentru super-hitul ”Billie Jean” s-a vîndut cu doar 100 de dolari, în timp ce o fotografie semnată de Michael a fost cumpărată cu 750 de dolari. Unul dintre cele mai importante obiecte, o copie a contractului de cumpărare a proprietăţii Neverland, în 1987, a fost vîndut cu 100 de dolari. Deşi Michael Jackson s-a opus iniţial acţiunii, problema s-a rezolvat pe cale amiabilă, cu casa de licitaţii. Obiectele scoase la licitaţie fac parte dintr-o colecţie mult mai mare, alături de alte aproximativ 10.000, care au fost cumpărate de o companie din Boca Raton, Florida, vîndute după ce s-a declarat falimentul artistului.

Colecţia s-a aflat în atenţia presei în 2004. Anchetatorii cazului în care Michael Jackson era acuzat de molestare a unui minor au luat din această colecţie mai multe probe, printre care şi lenjerie intimă a cîntăreţului. Michael Jackson a locuit în palatul sultanului din Brunei după ce a fost achitat, în iunie 2005, în procesul în care a fost acuzat de molestarea sexuală a unui minor. Chiar dacă a ieşit nevinovat, procesul l-a adus la faliment pe cîntăreţ, iar la începutul lui 2006, autorităţile i-au ordonat să închidă ferma Neverland din California şi l-au amendat cu 100.000 de dolari pentru că nu şi-a plătit angajaţii şi nici asigurarea pe casă.