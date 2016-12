Michael Jackson nu va folosi animale vii în timpul concertelor

Organizaţiile pentru protecţia drepturilor animalelor răsuflă uşurtate după ce Michael Jackson a decis să nu folosească animale vii în timpul concertelor pe care le va susţine la Londra, începînd din luna iulie. Cîntăreţul fusese aspru criticat de activiştii din organizaţia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), după ce o serie de zvonuri recent lansate susţineau că regele muzicii pop va folosi multe animale exotice în cadrul seriei de spectacole din turneul This Is It, ce va debuta pe 9 iulie la Londra, în celebrul complex O2 Arena. Organizatorii acestor concerte au confirmat însă faptul că niciun animal viu nu va fi folosit în aceste concerte, iar activiştii organizaţiei PETA au salutat cu mare bucurie această decizie a celebrului cîntăreţ american. Michael Jackson s-a aflat, în trecut, în vizorul activiştilor PETA, din cauză că starul american găzduia multe animale sălbatice în grădina zoologică privată din celebra lui fermă Neverland din California.