Michael Jackson va lansa o piesă cu Will.I.Am şi Ne-Yo

Michael Jackson va colabora cu Will.I.Am, starul trupei Black Eyed Peas şi cu starul R&B Ne-Yo, pentru noile piese pe care le pregăteşte pentru următorul său material discografic. Regele muzicii pop va susţine o serie de 50 de concerte la O2 Arena din Londra, cu ocazia revenirii sale pe scena muzicală, începînd din luna iulie şi pînă în februarie 2010. Înainte de începerea acestei serii de concerte londoneze, Michael Jackson urmează să se întoarcă în studiouri, pentru a înregistra cîteva piese noi.

Presa internaţională susţine că starul muzicii pop a apelat la unele dintre cele mai în vogă nume ale momentului, pentru a crea împreună cîteva piese ce vor fi lansate în vara lui 2009. Publicaţia britanică ”News of the World” susţine că Michael va fi ajutat de Will.I.Am şi de Ne-Yo în eforturile sale de a reveni în topuri, iar Kanye West i-ar fi trimis deja un cîntec, spre aprobare. Biletele pentru cele 50 de concerte pe care starul american le va susţine la O2 Arena din Londra s-au epuizat în cinci ore. Potrivit BBC, care citează organizatorii, seria de concerte londoneze a lui Michael Jackson - This Is It Tour - a devenit cel mai rapid vîndut turneu din istorie, cu o medie de 33 de bilete vîndute pe minut. Michael Jackson, cîştigător a 13 premii Grammy, a declarat că aceste concerte vor fi ultimele pe care le va susţine în Marea Britanie. Acesta este primul turneu susţinut de Michael Jackson în ultimii 12 ani. În 2006, cîntăreţul a cîntat în timpul galei World Music Awards din Londra, dar şi-a dezamăgit admiratorii, deoarece a interpretat doar cîteva dintre versurile piesei ”We Are The World”.

Michael Jackson, în vîrstă de 50 de ani, care este unul dintre artiştii cu cele mai mari vînzări de albume din toate timpurile, şi-a început cariera muzicală împreună cu fraţii săi, în trupa Jackson 5, promovată de celebra casă de discuri Motown, după care s-a lansat într-o strălucită carieră solo. Cariera celebrului cîntăreţ a fost afectată, după 1990, de scandaluri şi dezvăluiri despre stilul său de viaţă excentric. De altfel, Michael Jackson a fost cercetat şi achitat de un tribunal american, după ce a fost acuzat de pedofilie, în 2005. Presa internaţională a declarat în repetate ocazii că Michael Jackson s-a confruntat cu probleme financiare în ultimii ani, după ce a fost pe punctul de a-şi vinde celebra fermă Neverland la licitaţie, în mai 2008. Cîteva luni mai tîrziu, în noiembrie, el a predat titlul de proprietate asupra fermei Neverland unei companii înfiinţate de el însuşi şi de firma care deţine o ipotecă de 24 de milioane de dolari asupra reşedinţei.