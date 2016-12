Michael Jackson voia să înfieze un copil cu Brooke Shields

Michael Jackson dorea să înfieze un copil împreună cu Brooke Shields, după ce a vizitat orfelinatele din România, în 1992, povesteşte actriţa în numărul special comemorativ al revistei ”Rolling Stone”. ”Niciodată nu m-a cerut formal în căsătorie, însă spunea lucruri de genul , iar eu îi spuneam . Asta era înainte să se căsătorească cu Lisa Marie Presley. I-am spus că nu cred că acest lucru este cel mai bun pentru mine, deoarece tocmai terminasem colegiul şi voiam să mă îndrăgostesc şi să trăiesc o poveste ca în basme. Îi părea atît de rău că erau atîţia copii mici în orfelinatele din România şi dorea să le ofere un cămin şi chiar voiam să pot face asta împrerună cu el, dar mi-aş fi divizat viaţa prea mult”, mărturiseşte Brooke Shields. Potrivit actriţei, toate persoanele din anturajul său şi al lui Michael Jackson erau confuze din cauza relaţiei pe care o avea cu regele muzicii pop. Pe de altă parte, relaţia lor de prietenie adevărată nu a prezentat interes pentru presă, care căuta doar amănunte suculente şi relaţii de dragoste, mai spune actriţa. Brooke Shields mai povesteşte că a menţinut relaţia cu Michael Jackson foarte mult timp, deoarece aceasta consta într-o prietenie adevărată şi că a început să se îngrijoreze pentru sănătatea, familia şi averea lui, atunci cînd megastarul slăbise foarte mult. ”Apoi, l-am văzut din ce în ce mai puţin, iar vieţile noastre au devenit diferite, însă, la fiecare eveniment major din viaţa mea, mi-a fost alături. Mai tîrziu, a devenit din ce în ce mai greu, pentru că toţi oamenii din viaţa lui cu care puteam vorbi pentru a lua legătura cu el au fost concediaţi sau au plecat de lîngă el. În ultimii ani, era din ce în ce mai greu să fac rost de numărul său de telefon”, mai spune actriţa.

La ceremonia organizată în memoria lui Michael Jackson la Staples Center din Los Angeles, pe 7 iulie, Brooke Shields a fost prima vedetă care şi-a dat frîu liber lacrimilor pe scenă, declarînd că îl considera pe acesta mai degrabă Micul Prinţ decît regele muzicii pop şi evocînd momentele amuzante ale prieteniei lor. ”Michael a fost unic şi mă gîndesc la momentele cînd am fost surprinşi împreună şi toţi spuneau că sîntem un cuplu ciudat. Am avut o prietenie firească, care a început cînd aveam 13 ani. Ştia că poate conta pe mine mereu şi ne distram tot timpul. Am avut o legătură puternică, poate pentru că ambii ştiam cum e să fii în centrul atenţiei de la o vîrstă fragedă. Uneori rîdeam de el şi îi spuneam că e un fraier pentru că el şi-a început cariera la 5 ani, iar eu la 11 luni. Am fost adulţi de mici, dar în spatele scenei eram doar doi copii. Nu am colaborat cu el, chiar dacă a încercat să mă convingă şi nu am filmat niciun videoclip împreună, dar am rîs mult”, a declarat actriţa. Michael Jackson a murit pe 25 iunie, la vîrsta de 50 de ani, după ce a suferit un stop cardiac. Moartea s-a produs în perioada în care se pregătea pentru seria de concerte pe care urma să le susţină la Londra.

Sicriul lui Michael Jackson, mutat de teama fanaticilor

Sicriul cu trupul lui Michael Jackson a fost mutat din cripta în care a fost depus în urmă cu o săptămînă, în cimitirul Forest Lawn din Los Angeles, pentru că familia Jackson se teme că unii fani ai starului ar putea să descopere şi să spargă cavoul. Familia Jackson a sperat să păstreze secret locul în care a fost depus sicriul, provizoriu, pînă la alegerea locului în care starul va fi înmormîntat. Însă, informaţia a ajuns la urechile fanilor, la sfîrşitul săptămînii trecute şi mii de persoane s-au adunat în apropiere de cavou. Presa britanică susţine că familia Jackson a luat decizia de a muta sicriul din acel cavou şi de a-l depune în beciul clădirii principale din cimitir, temîndu-se de fanatismul unor fani ai regretatului star. Înmormîntarea lui Michael a fost amînată pînă la aflarea rezultatelor testelor toxicologice efectuate pentru a stabili cauza decesului artistului.

Fraţii săi doresc ca Michael Jackson să fie înmormîntat la ferma Neverland, fosta reşedinţă din California a starului. Însă, mama acestuia, Katherine Jackson, în vîrstă de 79 de ani, a declarat că fiul ei ura această fermă, sentiment dezvoltat după arestarea lui în 2003, cînd a fost acuzat de pedofilie. Joe Jackson, tatăl lui Michael Jackson, a declarat, luni, că fiul său nu era pregătit să susţină cele 50 de concerte programate la Londra, începînd din iulie şi că organizatorii au inclus prea multe spectacole în acest turneu, ce ar fi trebuit să marcheze revenirea pe scenă a starului. În acelaşi interviu acordat postului ABC, tatăl lui Michael Jackson a declarat că el crede că Michael a fost victima unei crime. Totodată, Joe Jackson a declarat că nu era la curent cu faptul că fiul său era dependent de medicamente.

Presa internaţională a anunţat, totodată, marţi, că un reality-show în care apar fraţii lui Michael Jackson a fost filmat la începutul acestui an şi ar putea fi difuzat în curînd. de posturile de televiziune din SUA. Postul A&E a filmat o emisiune de o oră cu Jackie, Tito, Jermaine, Marlon şi Randy, în timp ce aceştia înregistrau un nou album şi plănuiau organizarea unui turneu. Iniţial, directorii acestui post de televiziune intenţionau să difuzeze documentarul, intitulat ”The Jackson Family”, abia în 2010. Însă, ei au decis să negocieze pentru a filma şi mai multe imagini cu fraţii lui Michael Jackson, după moartea starului.