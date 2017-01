Michael Jackson voia să renunţe la albumul ”Thriller”

Michael Jackson a fost hotărît să renunţe la albumul ”Thriller”, înainte de a-l finaliza, deoarece considera că sună foarte prost, însă s-a răzgîndit după ce a privit cîţiva copii pe un teren de joacă, potrivit unui interviu din anii \'80, informează ”News Of The World”. Finalizarea celui mai bine vîndut album din istorie a depins, astfel, de popasul megastarului pe terenul de joacă, notează jurnaliştii britanici. Într-un interviu înregistrat în 1980, Michael Jackson dezvăluie cum a fost pe punctul de a renunţa la albumul care îl costase 750.000 de dolari, pentru că nu era mulţumit de calitatea melodiilor de pe acesta. ”Albumul suna prost, mix-urile erau proaste. Cînd am ascultat întregul album, am plîns ca un copil. Am ieşit din studio şi am spus ”, povesteşte Michael Jackson în interviul înregistrat. Megastarul îşi mai amintea, în acelaşi interviu, cum a părăsit studioul din Los Angeles şi a petrecut ceva timp singur, uitîndu-se la nişte copii în curtea unei şcoli. ”Era un sentiment teribil. Am luat bicicleta unuia dintre oamenii de la studio şi am mers în curtea unei şcoli. M-am uitat la copii cum se joacă şi cînd m-am întors eram gata să stăpînesc lumea. Am intrat în studio şi am transformat melodiile”.

După ce Michael Jackson a remixat o melodie pe săptămînă, albumul ”Thriller” a fost lansat în noiembrie 1982 şi s-a vîndut în peste 70 de milioane de copii la nivel mondial, transformîndu-l pe artist într-un adevărat fenomen pop.