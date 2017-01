Michael Jordan strânge fonduri pentru Barack Obama

Fostul jucător de baschet Michael Jordan va participa la un meci amical care are drept scop strângerea de fonduri pentru campania electorală a preşedintelui american, el însuşi un mare fan al baschetului. Staff-ul de campanie a lui Barack Obama a făcut apel la susţinătorii preşedintelui să participe la o loterie pentru a putea evolua alături de Michael Jordan, de starul formaţiei New York Knicks, Carmelo Anthony, de fostul pivot de la Knicks, Patrick Ewing, sau de fostul jucător al echipei Miami Heat, Alonzo Mourning. Pentru trei dolari, câştigătorul acestei loterii va putea participa la o altă tragere la sorţi, care permite obţinerea unui loc la dineul de după meciul de la New York, la care vor fi prezenţi Barack Obama şi Michael Jordan. Acest sistem de loterii a mai fost folosit de staful preşedintelui american pentru a strânge fonduri şi a permite unor electori să ia parte la astfel de mese de gală, cum a fost şi cea organizată de curând la reşedinţa actorului George Clooney de la Los Angeles.

Barack Obama a anunţat, luni, că a primit, în luna iulie, donaţii de 75 de milioane de dolari pentru finanţarea campaniei sale la alegerile prezidenţiale din 6 noiembrie. Dar pentru a treia lună consecutiv, el a fost depăşit la acest capitol de adversarul său, republicanului Mitt Romney, care a strâns peste o sută de milioane de dolari în aceeaşi perioadă.