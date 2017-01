Michael McKean, accidentat de o maşină

Starul din seriale ca ”Law & Order: Special Victims Unit / Lege şi Ordine: Brigada specială”, ”Smallville” sau ”Castle”, Michael McKean, în vârstă de 64 de ani, a ajuns la spital în stare destul de gravă, după ce a fost lovit de o maşină, în Manhattan. Actorul american se află acum în stare stabilă, are un picior rupt şi multiple leziuni la nivelul feţei. ”Va fi bine. Din fericire, totul este ok. Este puţin copleşitor. Este prima dată în viaţa lui când scena îi va lipsi. Dublura lui nu a lucrat niciodată în ultimii 40 de ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al vedetei. Actorul se deplasa pe trotuar în timp ce şoferul unui automobil a pierdut controlul volanului. Alte trei persoane aflate în automobil au ajuns la spital cu răni minore. Poliţia din New York a declanşat o anchetă, dar deocamdată nu au fost formulate acuzaţii oficiale.