Michael Phelps, arestat pentru conducere sub influenţa alcoolului sau drogurilor

Înotătorul american Michael Phelps a fost reţinut pentru conducere "sub influenţa" alcoolului sau a drogurilor şi pentru depăşirea limitei de viteză, la Baltimore (Maryland), a anunţat presa locală, citată de AFP. Sportivul de 29 de ani a fost reţinut, astăzi, la ora 01.10, de către poliţia din Maryland, când conducea un Land Rover cu 135 km/h, deşi limita de viteză era de 72 km/h. "Phelps nu a putut trece peste o serie de teste", a anunţat poliţia, precizând că sportivul a fost cooperant cu poliţia. Înotătorul va trebui să răspundă acuzaţiilor de conducere sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, pentru depăşirea limitei de viteză şi pentru că a trecut linia galbenă. Arestarea pentru DUI (Driving under influence) nu precizează dacă este vorba de alcool sau droguri. Nu este pentru prima oară când campionul cu 22 de medalii olimpice, din care 18 de aur, are probleme cu poliţia rutieră. În 2004, el a fost arestat pentru conducere în stare de ebrietate şi a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare.