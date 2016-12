Michael Phelps revine în competiţii după ce i-a expirat suspendarea

Înotătorul american Michael Phelps, sportivul cel mai titrat din istoria Jocurilor Olimpice, revine în competiţii, după ce i-a expirat suspendarea primită din partea Federaţiei Americane de Nataţie, după ce a fost arestat pentru conducere în stare de ebrietate, informează BBC. El va participa la un concurs care va avea loc între 15 şi 18 aprilie, la Mesa, în Arizona. "În sfârşit, suspendarea mea a expirat. E timpul să mă întorc în piscină şi să concurez din nou", a scris sportivul în vârstă de 29 de ani, pe Twitter. La 30 septembrie 2014, Michael Phelps, care abia revenise în competiţii după o pauză de doi ani, a fost reţinut pentru conducere sub influenţa alcoolului şi pentru depăşirea limitei de viteză, la Baltimore (Maryland). Sportivul a fost oprit de poliţie când conducea un Land Rover cu 135 km/h, deşi limita de viteză era de 72 km/h. În urma acestui incident, Federaţia Americană de Nataţie l-a suspendat, în luna octombrie 2014, pentru şase luni. De asemenea, justiţia americană l-a condamnat, în decembrie 2014, la un an de închisoare cu suspendare şi l-a obligat să continue un program de dezalcoolizare. El se află încă într-o perioadă de probă de 18 luni, în care nu are voie să consume alcool. Nu este pentru prima oară când campionul cu 22 de medalii olimpice, din care 18 de aur, are probleme cu poliţia rutieră. În 2004, el a fost arestat pentru conducere în stare de ebrietate şi a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare.