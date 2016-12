Michael Stipe a fost la un pas de moarte

Trecutul pare să nu îi dea pace lui Michael Stipe. Solistul formaţiei americane R.E.M. şi-a amintit că a fost la un pas de moarte pe când era adolescent. Cântăreţul a povestit că, aflat într-o excursie, a intrat în hipotermie, din cauza vremii reci. ”Aproape am murit la 14 ani. M-am pierdut pe munte într-o excursie. Era foarte frig, umed şi înspăimântător. Tatăl meu a crezut că eram mort. Primul pas al hipotermiei este tremuratul incontrolabil. Apoi, halucinaţii, adormi şi eşti dus. Eu am avut primele două etape”, a declarat cântăreţul american. Însă, Michael Stipe susţine că incidentul l-a speriat pe viaţă şi că devine irascibil în aer liber. ”Când ajung acasă, intru şi nu mai ies. De atunci am o teamă de spaţiile deschise”, a completat solistul trupei R.E.M..