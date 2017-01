Michael York, premiat la TIFF pentru întreaga carieră

Actorul britanic Michael York este unul dintre invitaţii speciali ai celei de-a X-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transivlania (TIFF), urmând să fie distins cu Premiul pentru întreaga Carieră. La ediţiile anterioare ale festivalului, aceeaşi distincţie a fost primită de Claudia Cardinale, Catherine Deneuve şi Franco Nero. Anul acesta, cu ocazia ediţiei aniversare a TIFF, eveniment ce se va desfăşura la Cluj Napoca, în perioada 3-12 iunie şi la Sibiu, între 15 şi 19 iunie, vor fi prezenţi şi alţi invitaţi de marcă. Printre aceştia se află producătorul francez de origine română Marin Karmitz, figură emblematică a producţiei de film franceze şi europene şi directorul de imagine Oleg Mutu, unul dintre cei mai bine cotaţi operatori români la ora actuală, cel care a semnat imaginea unor lungmetraje precum „Moartea domnului Lăzărescu” sau „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”

Selecţia din acest an, alcătuită de directorul artistic al festivalului, Mihai Chirilov, cuprinde 12 filme de lung metraj, patru mediumetraje şi 11 scurtmetraje. „Punctele de atracţie ale selecţiei de lungmetraj sunt, fără îndoială, noul film al lui Cătălin Mitulescu, Loverboy şi cel al lui Constantin Popescu, Principii de Viaţă, a declarat Chirilov.

Michael York se numără printre cei mai apreciaţi actori britanici din istorie, cu roluri în peste 150 de lungmetraje şi seriale TV, printre care „The Three Musketeers”, „Jesus of Nazareth” şi „Austin Powers: International Man of Mystery”.