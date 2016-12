Michel Gondry, preşedinte la Cannes

Cineastul francez Michel Gondry a fost desemnat preşedintele juriului de scurtmetraje şi preşedintele juriului secţiunii Cinefondation la cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes din 2011. Michel Gondry revine pe Croazetă, unde a debutat în 2001, cu lungmetrajul ”Human Nature”. Regizorul francez a mai fost prezent la Cannes cu alte două filme ale sale ”Tokyo!”, în secţiunea Un Certain Regard, în anul 2008 şi cu documentarul ”The Thorn in the Heart”, proiectat în afara competiţiei, în anul 2009.

Prolificul regizor francez a devenit celebru după ce filmul său ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind / Fericirea eternă a minţii neprihănite” a fost premiat, în anul 2005, cu Oscarul pentru cel mai bun scenariu original. Printre cele mai recente filme ale sale se numără ”The Science of Sleep”, „Be Kind Rewind” sau superproducţia ”The Green Hornet”. Michel Gondry a susţinut recent şi un workshop de cinematografie, intitulat ”Amateur Film Factory”, la Centrul Pompidou din Muzeul de Artă Modernă din Paris, în cadrul căruia vizitatorii au avut posibilitatea de a învăţa să facă un scurtmetraj în doar trei ore.

Michel Gondry şi ceilalţi membri ai celor două jurii, ale căror componenţe nu au fost încă anunţate, vor decerna premiul secţiunii Cinefondation pe data de 20 mai şi Palme d\'Or pentru cel mai bun scurtmetraj în cadrul ceremoniei de închidere a festivalului, pe 22 mai. Cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 11 - 22 mai.