Michel Telo va cânta la Mamaia pentru... 150.000 de euro!

Solistul brazilian în vârstă de 31 de ani Michel Telo, care a acaparat topurile muzicale mondiale cu piesa „Ai Se Eu Te Pego”, este atât de solicitat de cluburile din întreaga lume încât abia după şase luni de negocieri „la sânge” a acceptat să cânte, pe 19 august, la Mamaia. Pentru a fi prezent pe scena Princess Summer Club din cea mai în vogă staţiune a litoralului românesc, Michel Telo a renunţat la un concert pe coasta Croaţiei, însă nu şi la... pretenţiile financiare. Artistul va cânta, ca o adevărată vedetă internaţională, pentru suma de 150.000 de euro! Organizatorii estimează că la concert vor asista în jur de 15.000 de persoane, preţurile biletelor urmând să fie anunţate în curând.

Brazilianul va ajunge la Constanţa cu un avion particular şi va fi însoţit de un staff de 30 de persoane. Pe scena de la Mamaia va urca, la acelaşi eveniment, şi un DJ renumit din Sao Paolo, pe care Michel Telo l-a prezentat organizatorilor români de la SBA Production&Events drept „un as în acest domeniu”.

„NOSSA - VAI, DACĂ TE PRIND!” În România, ca pretutindeni în lume, Michel Telo a făcut „ravagii” cu piesa „Ai Se Eu Te Pego”. Piesa este în continuare nelipsită din playlist-urile cluburilor şi posturilor de radio şi TV, auzindu-se la aproape orice tip de petrecere. Mamaia va fi, astfel, gazda unuia dintre cele mai aşteptate concerte ale anului din ţară.

Michel Telo a reuşit ca refrenul piesei sale, „Ai Se Eu Te Pego” (în traducere din portugheză „Vai, dacă te prind”), să fie fredonat pe toate continentele. Single-ul a fost lansat la sfârşitul anului trecut şi a captat imediat atenţia radiourilor, televiziunilor muzicale şi cluburilor din întreaga lume. Spaţiul virtual găzduieşte, de asemenea, o multitudine de videoclipuri, remixuri şi parodii pe seama acestei piese, iar criticii muzicali consideră că succesul fabulos al melodiei se datorează ritmului latin dansabil, generat de cele patru note de acordeon, dar şi „cuvântului magic”, atât de simplu şi totuşi atât de atrăgător: „Nossa”. Acest apelativ de la începutul piesei se traduce „frumoaso, delicioaso”, dar „nossa” mai înseamnă şi „nostru”, în limba portugheză.

ARTIST COMPLET „MADE IN BRASIL” Solistul Michel Telo s-a născut pe 21 ianuarie 1981, în localitatea Medianeira din regiunea braziliană Parana. Cariera sa artistică a început în 1987, atunci când avea numai şase ani şi a cântat în corul şcolii sale piesa „My Dear, Old Man, My Friend”, compusă de Roberto Carlos şi Carlos Erasmo. Telo a făcut parte, ulterior, din două formaţii muzicale de liceu, dar cariera sa de artist a început abia când s-a integrat în Grupo Tradicao. Cele mai mari succese ale grupului au fost piesele „Goodbye”, „Cauldron”, „Forever My Life”, „The Brazilian” şi „I Want You”. În afară de faptul că este cantautor, Telo activează şi ca dansator, iar instrumentele sale preferate sunt acordeonul, chitara şi... muzicuţa.