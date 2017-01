Michele Placido, distins cu premiul pentru întreaga carieră

Actorul şi regizorul italian Michele Placido, cunoscut publicului român mai ales pentru rolul comisarului Corrado Cattani din seria „Caracatiţa/ La Piovra”, a primit, sâmbătă seară, la Festivalul Internaţional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca, premiul pentru întreaga carieră acordat unei personalităţi din cinematografia europeană. Premiul i-a fost înmânat de actriţa Monica Bârlădeanu, pe scena amplasată în aer liber, în Piaţa Unirii, înaintea proiecţiei ultimului său film pe care l-a regizat, „Vallanzasca”.

Pacido a spus că este onorat de premiul primit şi a adus laude Festivalului Internaţional de Film Transilvania, dar şi Monicăi Bârlădeanu. „Sunt onorat şi emoţionat să primesc acest premiu în cadrul unui festival care are zece ani şi care înseamnă o recunoaştere. Actriţa Monica Bârlădeanu, care are un rol în filmul Vallanzasca, este una dintre cele mai fascinante femei pe care le-am văzut în viaţa mea. Datorită ei am cunoscut noul val al cinematografiei româneşti\", a spus Michele Placido.

Acesta a precizat că, în luna noiembrie, va juca alături de Monica Bârlădeanu într-o coproducţie româno-italiană care se va filma la Bucureşti şi care va trata problema emigranţilor italieni în Germania, în anii \'60. „Monica Bârlădeanu va avea rolul principal feminin în acest film româno-italian, iar eu voi juca ca actor în această peliculă. Va fi un film interesant prin care sperăm ca italienii să îşi amintească cum erau şi ei emigranţi în Germania şi să înţeleagă mai bine problemele persoanelor care emigrează în alte ţări\", a subliniat actorul şi regizorul italian.

La proiecţia filmului „Vallanzasca\", regizat de Michele Placido, au asistat câteva sute de persoane.

Acţiunea filmului se petrece în Italia anilor \'70, când, încununând o carieră de infractor începută încă de la nouă ani, Renato Vallanzasca va ajunge cel mai celebru mafiot al Italiei, la vârsta de 27 de ani. Filmul a fost prezentat cu mult succes în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia din 2010.

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania are loc în perioada 3 - 12 iunie, la Cluj-Napoca, şi între 15 şi 19 iunie, la Sibiu.