Michelin resimte recesiunea prelungită din Europa

Michelin a anunţat că va închide o fabrică de anvelope pentru autocamioane din Franţa şi una din Algeria, înregistrând costuri de restructurare de 135 milioane de euro, din cauza recesiunii prelungite din Europa, care a redus cererea din industria auto. Fabrica din Franţa, de la Joue-les-Tours, la sud-vest de Paris, are 930 de angajaţi, dintre care 200 vor continua să lucreze la produse semifinite. Dintre cei 730 afectaţi de măsurile de restructurare, 250 vor primi oferte de pensionare anticipată, iar 480 vor primi locuri de muncă la alte divizii Michelin. Cei care refuză vor avea la dispoziţie programe de training pentru a găsi alte locuri de muncă. Michelin va concentra toată producţia de anvelope auto din Franţa la o singură fabrică, cea din La Roche-sur-Yon, unde compania va investi 100 de milioane euro pentru retehnologizare şi creşterea capacităţii de producţie la 1,6 milioane anvelope pe an, din care 75% vor merge la export. În privinţa fabricii din Algeria, Michelin a precizat că unitatea este prea mică pentru a deveni competitivă şi nu are spaţiu pentru extindere.

Cererea pentru anvelope auto din Europa a scăzut cu 25% din 2007, iar fabricile Michelin din regiune operează la 60% din capacitate, a precizat compania. Cererea la nivel global este de asemenea în scădere, coborând cu 1% în primul trimestru. Vânzările de anvelope pentru autocamioane ale Michelin au scăzut în primul trimestru, la nivel global, cu 5,6% în volum şi cu 8,6% ca valoare. Vânzările de autovehicule mari în Europa au crescut în primele patru luni ale anului cu 14%, potrivit Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile.

Anunţul Michelin, în special cele 700 de concedieri, vine într-o perioadă sensibilă politic. Guvernul socialist condus de preşedintele Francois Hollande încearcă să frâneze creşterea şomajului, ajuns al cote record, în contextul recesiunii economice. Compania şi-a reafirmat angajamentul pe termen lung faţă de industria franceză, însă va continua reorganizarea operaţiunilor din ţară prin consolidarea producţiei. Producătorul de anvelope auto a anunţat că va investi 800 de milioane de euro în operaţiunile din Franţa până în 2019, pentru dezvoltarea fabricilor. Din această sumă, 220 de milioane de euro au fost alocate pentru un centru de cercetare şi dezvoltare.