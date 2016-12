Michelle Heaton aşteaptă primul copil

Fosta cântăreţă de muzică Pop Michelle Heaton este însărcinată cu primul ei copil. Cum s-a trezit în ziua în care a împlinit 32 de ani, modelul a anunţat lumea întreagă că alături de soţul său, Hugh Hanley, urmează să devină mamă, la începutul anului 2012. „Nu îmi vine să cred că s-a întâmplat, în sfârşit! În şase luni, vieţile noastre se vor schimba definitiv!”, a declarat starul. Cu toate acestea, Michelle Heaton are ceva emoţii şi asta pentru că suferă de bătăi neregulate ale inimii. ”Asta înseamnă că am un risc ridicat, ceea ce mă îngrijorează puţin. Până acum am avut două blocaje ale inimii peste care abia am trecut şi am palpitaţii în fiecare zi. Mă îngrijorează cum vor afecta naşterea toate acestea”, a completat vedeta pe contul său de Twitter, urmărit de 38.000 de fani. Michelle Heaton şi Hugh Hanley s-au căsătorit anul trecut, în luna iulie, într-o ceremonie restrânsă, în Hawaii. Este a doua căsătorie pentru Michelle Heaton, care a divorţat după un mariaj de 18 luni de starul pop Andy Scott Lee.