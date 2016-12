Michelle Obama apreciază vocea soţului său

Prima Doamnă a SUA a declarat în emisiunea lui Jay Leno, că soţul ei, Barack Obama, are o voce frumoasă şi îi cântă tot timpul, iar printre piesele preferate ale preşedintelui american se află cântece celebre interpretate de Al Green, Marvin Gaye şi Stevie Wonder. “Chiar are o voce frumoasă şi îmi cântă tot timpul”, a declarat Michelle Obama în emisiunea The Tonight Show, prezentată de Jay Leno. Preşedintele american a făcut valuri în presa internaţională, în ianuarie, când a fredonat un refren dintr-un cântec al lui Al Green, în timpul unei gale organizate la Apollo Theater din New York.

Michelle Obama a fost rugată de Jay Leno să comenteze şi recenta “prestaţie” muzicală a lui Mitt Romney, principalul favorit la nominalizarea din partea Partidului Republican la alegerile prezidenţiale americane. Romney şi-a surprins suporterii din Florida, cântând o versiune proprie a piesei “America the Beautiful”, un cântec patriotic american. “A fost frumos”, a spus Prima Doamnă, după o pauză elocventă, zâmbind şi având o sprânceană ridicată. “Este cântecul Americii şi este un cântec ce a fost creat pentru a fi cântat de fiecare american”, a adăugat aceasta. Michelle Obama l-a convins cu această ocazie pe Jay Leno să guste mere, cartofi dulci şi pizza cu vinete, ardei şi zucchini, reuşind astfel să înfrângă binecunoscuta “aversiune” a prezentatorului american faţă de legume şi reticenţa acestuia faţă de dietele alimentare sănătoase.