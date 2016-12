Michelle Obama, într-o reclamă contra blănurilor lansată de PETA

Imaginea primei doamne a SUA a apărut, fără ca aceasta să-şi fi dat consimţământul, într-o reclamă împotriva folosirii blănurilor naturale în vestimentaţie, lansată de asociaţia pentru drepturile animalelor PETA. Noua reclamă PETA le are ca protagoniste pe Carrie Underwood, Michelle Obama, Oprah Winfrey şi Tyra Banks. Oficialii Casei Albe au reacţionat la apariţia campaniei, anunţând că imaginea Primei Doamne a fost folosită fără acordul acesteia. Preşedinta asociaţiei PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), Ingrid Newkirk, a declarat că organizaţia pe care o reprezintă nu a cerut consimţământul lui Michelle Obama pentru că este ştiut că Prima Doamnă nu poate fi ambasadoarea unui brand sau ONG. PETA a inclus-o pe Prima Doamnă în campanie după ce Casa Albă a confirmat că aceasta nu poartă blănuri naturale. Reclamele vor fi difuzate în staţiile de metrou din Washington, în reviste de modă şi pe site-ul PETA.