Michelle Pfeiffer ar vrea să-şi facă operaţie estetică

Este considerată una dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood, dar actriţa americană se gîndeşte ca pe viitor să îşi facă o operaţie estetică. "Mă gîndesc la acest lucru", a recunoscut Michelle Pfeiffer, ajunsă la vîrsta de 48 de ani. "Cînd sînt odihnită arăt foarte bine. Mă gîndesc că pot amîna operaţia pentru cîţiva ani. Dar cînd mă simt rău, atunci mă gîndesc: poate ar trebui să fac o programare".

Michelle Pfeiffer este de părere că obsesia pentru tinereţe a celor de la Hollywood depăşeşte limitele. Actriţa crede că dacă o persoană se simte deranjată de o parte a corpului său ar trebui să facă operaţie estetică, dar că la Hollywood, deja nu se mai ştie ce înseamnă un aspect frumos. Cît despre posibilitatea de a face un lifting facial, actriţa a declarat: "Am văzut cîteva operaţii extrem de bine făcute. Dar cine poate şti ce poţi obţine?" Deşi o bate gîndul la... bisturiu, Michelle Pfeiffer a declarat că nu se simte bătrînă, chiar dacă în următorul său film, "I Could Never Be Your Woman", joacă rolul unei femei de vîrsta ei, care se îndrăgosteşte de un bărbat cu 11 ani mai tînăr. "Toţi îmbătrînim. Dacă accepţi acest lucru nu ţi se mai pare o povară", spune actriţa.