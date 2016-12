Michelle Pfeiffer este de acord cu operaţiile estetice minore

Actriţa Michelle Pfeiffer, care a interpretat rolul Catwoman în filmul ”Batman se întoarce”, a declarat recent că este deschisă faţă de ideea operaţiilor minore de chirurgie estetică, atâta vreme cât acestea nu transformă în mod ciudat corpul. ”Este OK că nu mai arăt ca la 30 de ani sau ca la 40 de ani. Mi-ar plăcea să arăt ca la 30 sau 40 de ani? Ei bine, da. Dar ştiţi ceva? Toţi ajungem aici în cele din urmă. Dacă aş crede că aş arăta mai bine, aş face operaţie estetică. Sunt de acord cu ideea, dar cred că oamenii vor din ce în ce mai mult, iar în cele din urmă apare o deformare ciudată a corpului”, a declarat Michelle Pfeiffer într-un interviu acordat publicaţiei ”The Time”. Actriţa în vârstă de 55 de ani, care a devenit celebră pentru frumuseţea sa ingenuă din filme precum ”Scarface” (1983) şi ”Legături periculoase” (1988), a spus că, odată cu înaintarea în vârstă, a resimţit presiunea impusă de Hollywood pentru a se menţine tânără. ”Există o presiune atât de mare pentru a te menţine tânăr la Hollywood. Şi unul dintre aspectele care ţin de faptul de a te afla de cealaltă parte a baricadei este că nu este uşor să vezi cum îmbătrâneşti pe marele ecran. Nu este firesc şi nimeni nu ar trebui să facă asta”, a declarat Michelle Pfeiffer.

Michelle Pfeiffer şi-a început cariera cu mici roluri în filme de televiziune, în anii '70, şi a devenit cunoscută pe marile ecrane în filmul ”Scarface” (1983), în care a jucat alături de Al Pacino. Printre rolurile notabile pe care le-a realizat se numără cel din ”Legături periculoase” (1988), pentru care a fost recompensată cu un premiu BAFTA, cel din ”Câmpul dragostei” (1993), pentru care a primit un Urs de Argint, şi cel din ”Fabuloşii Baker Boys”, pentru care a fost recompensată cu premii din partea presei străine de la Hollywood, a asociaţiilor de critici din New York şi Los Angeles, a National Society of Film Critics şi a Board of Review. Actriţa a fost nominalizată de trei ori la premiile Oscar, pentru rolurile din ”Fabuloşii Baker-Boys”, ”Legături periculoase” şi ”Câmpul dragostei”. Recent, a jucat alături de Robert de Niro în filmul despre mafie ”Malavita: o familie criminală” (2013), regizat de Luc Besson, unde interpretează rolul unei femei cu tendinţe piromane.